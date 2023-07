Prvo oglašavanje Dalibora Spasića: Najteže nam je to što znamo da nismo ni za šta krivi, a u pritvoru smo

Dalibor Spasić (35) iz Kosovske Mitrovice, medicinski tehničar, u ovdašnjem kliničko bolničkom centu i di džej poznat od nadimkom "di džej Daka" pušten je danas da se brani sa slobode.

Po izlasku iz pritvora, Dalibor je rekao da ni sam nije verovao da baš njemu može da se desi ovako nešto.

- Ko nije bio u zatvoru ne zna kako je to. Svi smo bili u posebnim ćelijama, ali smo bodrili jedni druge i izbegavali smo da pričamo zbog čega smo tu, jer nam je svima najteže to što znamo da nismo ni za šta krivi, a u pritvoru smo. Ni ja nisam verovao da će mi se to desiti - rekao je Spasić po izlasku iz zatvora Visokog rizika u Grdovcu kod Podujeva.

Spasić je pušten da se brani sa slobode nakon što je njegov branilac Srđan Mitrović položio jemstvo.

Kako je advokat Mitrović ispričao za "Novosti", sudija za prethodni postupak odbio je zahtev tužilaštva da se Daliboru produži pritvor i uvažio zahtev odbrane da se brani sa slobode.

Dalibor dodaje da je zahvalan svim Srbima sa Kosova i Metohije koji su im pružali podršku spolja, jer je to svima njima mnogo značilo.

