MILETIĆ O SASTANKU KURTIJA I LAJČAKA U GRČKOJ: Bruka zapadne diplomatije, DVOSTRUKI STANDARDI

Premijer Kosova Aljbin Kurti je razgovarao u ponedeljak, 17. jula sa sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslavom Lajčakom, o deeskalaciji situacije na severu. Tema sastanka, koji održan na marginama simpozijuma na Kritu u Grčkoj, bila je i normalizacija odnosa sa Srbijom, potvrdio je Kurti na svom Twitter nalogu.

Had a long conversation with EUSR @MiroslavLajcak on the sidelines of the 25th SYMI Symposium in Crete on the de-escalation of tensions and normalization of relations with Serbia. We remain committed. The weather was far hotter than our discussion. pic.twitter.com/oGqvDNfU0K