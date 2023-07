SINIŠA MALI: Za lečenje retkih bolesti pre 10 godina samo milion, danas država izdvaja 100 miliona evra

Ministar finansija Siniša Mali govorio je jutros za Javni servis o aktuelnim temama iz finansija i privrede.

Mali je najavio set zakona koji će biti danas na dnevnom redu u Skupštini Srbije, te objasnio njihov značaj.

- Evo danas novo zasedanje Skupštine Srbije, čak 26 važnih zakona koji treba da doprinesu podizanju životnog standarda. Samo par zakona o planiranju i izgradnji, potpuno novi zakon koji treba da doprinese našoj građevinskoj industriji. S druge strane ima nekoliko važnih ratifikacija, čak 12 kojima obezbeđujemo finansiranje za nastavak Moravskog koridora, brze saobraćajnice... Imate takođe za ulaganje u naše zdravstvo i zakon koji nam obezbeđuje sredstva za ulaganje u izgradnju tri nova tehnološka parka. Veliki broj važnih zakona da bismo nastavili sistemske promene jer Srbija mora da ide napred. Dva važna zakona, to je Zakon o finansiranju porodica sa decom i zakon o jednokratnoj pomoći majkama za svu decu do 16 godina. Na ovakav način ćemo ispuniti obećanje koje je dao predsednik Vučić. Do kraja septembra, ukoliko se ovaj zakon usvoji, svakoj majci isplatićemo 10.000 dinara jednokratne pomoći.

Ova novčana pomoć može se dobiti za svako dete koje je državljanin Republike Srbije, rođeno 21. novembra 2006. godine ili nakon tog datuma. To znači da su zakonskim predlogom obuhvaćena i deca koja sada imaju 16 godina, a koja prošle godine nisu ispunjavala uslove za pomoć mladima od 16 do 29 godina, jer su imala manje od 16 godina.

Podsetio je da će prijava za ovu vrstu pomoći biti moguća od 20. avgusta do 20. septembra 2023. godine.

- Smatram da je ulaganje i podizanje životnog standarda važno. Ne vidim zašto bi neko imao nešto protiv da podižemo penzije, plate, da pomažemo majkama... Time pokazujete snagu i stabilnost javnih finansija u uslovima kada rastu troškovi života.

Mali je podsetio na raniju finansijsku pomoć te dodao da će novu pomoć od 10.000 dinara dobiti čak 1.190.000 dece.

Mali je podsetio i da uskoro ide novo povećanje plata i penzija.

Istakao je da će inflacija padati, a da će plate i penzije ostati kontinuirano visoke i da će se povećavati.

- Inflacija koja se desila u Srbiji je 'uvezena'. To je stvar koja se desila u Evropi, kolaps tržišta. To su globalni izazovi sa kojima se Srbija mnogo bolje nosi nego neke razvijenije zemlje - rekao je Mali.

- U petak nam dospeva jedna obveznica iz 2016. godine, 95 milijardi dinara. Mi ćemo to isplatiti u petak. Isplatom ove obveznice imaćemo udeo javnog duga 50,4 odsto.

Mali je pokazao grafikone i ukazao da država pomaže onima koji je pomoć najpotrebnija.

- Pogledajte koliko samo država sada izdvaja za lečenje retkih bolesti a koliko je to bilo pre 10-ak godina. Pre 10 godina oko milion evra, a sada imamo 100 miliona evra koje izdvajamo za tako nešto. Tu smo da pomognemo onima kojima je to najpotrebnije.

Takođe je pričao o novoj pomoći koju će dobiti mladi preduzetnici.

- Pozivam sve mlade da se prijave - želimo da im pomognemo za početni kapital da prošire svoj biznis. Konkurs je krenuo od ponedeljka, prijave traju - rekao je Mali.

Najavio je da će za par nedelja biti otvoren i konkurs za žensko preduzetništvo.

Takođe je pozvao penzionere da se prijave za penzionerske kartice, istakavši da mogu da iskoriste razne pogodnosti. One će biti u funkciji od 1. oktobra.

Autor: