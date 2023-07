Brkić o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji: Dobra odluka, biće više novca za ulaganje!

Ukidanje konverzije uz naknadu, predviđeno izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, ubrzaće gradnju i olakšati rad privredi, koja će novac moći da uloži u nove investicije, čime se otvaraju nova radna mesta i podstiče ekonomski rast.

Ovo je ocenio ekonomski novinar Miša Brkić na Ekonomskog kokusa Skupštine Srbije.

- Kao novinar koji se bavi ekonomskim temama, dugo posmatram ovaj fenomen, odnosno problem konverzije i to je zaista fenomen koji traje 15 godina. Od kada je ta mogućnost uvedena u zakon, postoji saglasnost poslovnih ljudi da je to nešto što nije dobro za privredu, ali 15 godina taj član zakona opstaje - primetio je on.

Ocenio je da, ako je tačan podatak da je od 2010. do ove godine u državni budžet ušlo oko 30 miliona evra, onda smo svi, rekao je žargonski, „klali vola za kilo mesa“.

Dodao je da su poslovni ljudi, u svim razgovorima, u poslednjih 15 godina konstantno isticali kao najveći problem – konverziju.

- Polazna pretpostavka za ukidanje konverzije, po mom sudu je što će se, pre svega, osloboditi zarobljeni potencijal u sprskoj privredi. Druga stvar je oslobađanje zabluda iz prošlosti da država nedostajući novac treba da obezbedi nametima od poslovnih ljudi, a treća važna stvar je da ovim zakonskim rešenjem, vlast želi da predupredi moguću recesiju u građevinskoj industriji - pojasnio je Brkić.

Istakao je da će od ukidanja konverzije korist svakako imati država, koja će povećanjem investicija doći do većih prihoda, lakše nego od naplate konverzije.

Uz to, ovakvo zakonsko rešenje znači i promenu ponašanja administracije, iz pasivnog odnosa u kojem smišlja propise i obezbeđuje deo novca za državu, ka aktivnom odnosu.

Takođe, istakao je da će i poslovni ljudi imati korist, pre svega manji trošak za investiranje, što znači više kapitala za ulaganje.

- Za njih to znači i manju neizvesnost, kraće procedure, kako im kapital ne bi stajao zarobljen - dodao je Brkić.