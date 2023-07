Krkobabić: Za 10 godina ćemo podeliti 20.000 kuća na selu

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić rekao je da su, akcijom tog ministarstva, do danas podeljena sredstva za kupovinu preko 2.000 seoskih kuća sa okućnicom, čiji će novi vlasnici u drugoj polovini godine moći da konkurišu za dodatnu pomoć, do 1.200.000 dinara, za pokretanje posla na selu.

Ministar je istakao da je izuzetno bitno što je osnovna karakteristika parova ili pojedinica koji su konkurisali za kuću na selu da su mlađi od 30 godina.

- Iznenađuje to što gotovo jedna trećina njih iz grada prelaze u selo. To nismo mogli da očekujemo i mene lično to najviše raduje. Izuzetno je visok broj obrazovanih ljudi koji se prijavljuju iz najrazličitijih profesija - rekao je Krkobabić za Tanjug.

Kako je istakao, merama ministarstva je gotovo 6.000 ljudi naselilo seoske krajeve naše zemlje, od toga preko 2.500 dece.

- Na brz način menjamo demografsku sliku određenog mesta. Za deset godina ćemo podeliti 20.000 kuća - naglasio je on.

Krkobabić je naveo podatak da je u Bačkom Petrovom Selu naseljeno 69 porodica, te da je u tom kraju otvoren vrtić.

- Ljudi ispod 30 godina imaju hrabrosti i želje da krenu u nešto novo, to se zove optimizam. Nema zainteresovanih za konkurs, a da su stariji od 40 godina, i ako je gornja granica za učestvovanje u konkursu 45 godina - objasnio je ministar.

Krkobabić je najavio da će u drugoj polovini tekuće godine dobitnici kuća na selu biti u prilici da konkurišu za bespovratna sredstva do 1.200.000 dinara koje će moći da iskoriste u svrhu pokretanja posla na selu.

- Nema potrebe da namećemo mladina sferu bavljenja. Oni sami znaju šta je potrebno selu i čime će se baviti. Mi želimo da im obezbedimo potrebnu logistiku za početak posla. Zbog toga nam je jako bitna saradnja sa lokalnim samoupravama - rekao je on.

Takođe, apelovao je na imućnije opštine da izdvoje podsticajna sredstva kako bi poboljšali život tih mladih ljudi.

- Preduslov da mladi čovek ostane da živi na selu je da im država adekvatno pomogne. Javno mnjenje mora da prihvati činjenicu da moramo naseliti rubne krajeva Srbije. Naši problemi na KiM prozilaze i iz toga što smo tamo u izuzetno malom broju - istakao je ministar.

On je objasnio da je jedna od mera kako bi se mladi stručnjaci zadržali na selu umanjenje stope PDV-a i ukidanje pojedinih taksi.

- Na taj način će stručni ljudi bili plaćeni do tri puta više nego u Beogradu. Ako nećemo da u tim delovima zadržimo ljude moramo imati čvrst stav - rekao je on.

Budžet Srbije će biti krojen u skladu sa zahtevima mladih ljudi, ovo je stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministarstva, dodao je Krkobabić.

On je istakao da je SANU aktivni učesnik u akcijama koje sprovodi ministarstvo, te da su oni u partnerskom odnosu, bez uplitanja.

- Na njima je da daju stručna rešenja, a na državi je da uzme u razmatranje ono što smatra da joj koristi - rekao je ministar.

Sagovornici Tanjuga ističu da je prikupljanje dokumentacije za učestvovanje na konkursu jednostavan proces, te da je moguće da bude gotov za manje od šest meseci.

Marija Gmijović iz sela Razboja kod Brusa je sa suprugom u toku prošle godine konkurisala za sredstva Ministarstva za brigu o selu.

- Suprugu i meni je trebalo oko mesec dana da prikupimo celokupnu dokumentaciju. Od tenutka kada smo konkurisali prošla su tri do četiri meseca dok nam nisu odobrena sredstva za kupovinu seoske kuće. Imali smo veliku pomoć lokalne samouprave - istakla je Gmijovićeva.

Osnovni uslov za učestvovanje na konkursu je da kandidati budu mlađi od 45 godina, da su državljani Srbije i da imaju prebivalište na teritoriji naše žemlje ne kraće od tri godine, da ne poseduju imovinu, kuću ili bilo šta drugo na teritoriji Srbije i da to nisu otuđili u poslednjih pet godina.