Palma: Glasaćemo za sve tačke dnevnog reda, Slavica Đukić Dejanović najbolji izbor za ministra prosvete

On je dodao da su neki kritikovali Socijalističku partiju Srbije koja je obeležila 33 godine postojanja, ali Palma tvrdi da su oni kao Novak Đoković, što su stariji, to su bolji.

Predsednik partije Jedinstvena SrbijaDragan Marković Palma naveo je da će njegova stranka glasati za sve predložene tačke dnevnog reda, kao i da nisu u pitanju zakoni zbog političkih poena, već donose korist građanima Srbije i njoj samoj.

- Jedinstvena Srbija će glasati za sve predložene tačke dnevnog reda i to nisu zakoni zbog političkih poena i svi donose korist i građanima Srbije i državi Srbiji. Posebno je važan Zakon o ozakonjenju kojim će ljudi koji nisu mogli da ozakone svoje objekte, sada ne moraju da čekaju ni Detaljni urbanistički plan ni generalni urbanistički plan i sada će moći da se priključe o na struju i na gas i na vodu. Mnoge porodice se šire, rađaju se deca i taj zakona je koristan za sve takve porodice, a u svakom gradu ili opštini ima od 10 do 15 posto takvih objekata. Dodela 10.000 dinara deci do 16 godina takođe je korisno i to je pozitivno iznenađenje. Ja to radim već godinama u Jagodini i zato i Jedinstvena Srbija i SPS podržavaju ono što radi Aleksandar Vučić - rekao je predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma tokom rasprave u Skupštini Srbije dodavši da je Slavica Đukić Dejanović pravi izbor za ministra prosvete Srbije jer, kako je kazao, ona je najbolji izbor u aktuelnom vremenu ludila društvenih mreža, zbog svog iskustva i zbog svoje profesionalnosti.

- Neki su ovde u Skupštini kritikovali SPS koji je obeležio 33 godine postojanja. Socijalistička partija Srbije je kao Novak Đoković, što starija to bolja. Od izbora do izbora SPS i naša koalicija SPS – Jedinstvena Srbija ima sve više glasova građana Srbije i naša koalicija ima veoma dobru saradnju sa Srpskom naprednom strankom. Ovde neki iz opozicije hoće bez glasova građana direktno da uđu u ministarske fotelje. U fotelje ne uvode ni Vučić ni Dačić ni Palma, već građani Srbije na izborima na osnovu rezultata i programa. Ti iz opzicije koji bi hteli na minstarske funkcije su kao ona publika koja uleti na stadion, odnosno na teren. To što radi Ivica Dačić je zanat, to ne piše ni u jednoj knjizi, to je njegovo iskustvo u međunarodnim odnosima i zahvaljujući Dačiću i predsedniku Vučiću je prvo 18 država povuklo priznanje takozvanog nezavisnog Kosova, a kasnije još 10. - kazao je Dragan Marković Palma.

Palma je dodao i da su roditelji ubijene dece u Ribnikaru ogorčeni Anketnim odborom.

- Da li se znali da su roditelji ubijene dece ogorčeni na osnovanje Anketnog odbora. Dajte da sudski organi, policija, tužilaštvo kažu šta imaju da kažu, a onda da vidimo da li je bio problem u institucijama. Šta ćemo mi da zovemo tužioca na raport. Dva meseca smo raspravljali o toj temi u Skupštini Srbije i sad još Anketni odbor, Zbog toga je Jedinstvena Srbija bila protiv imenovanja predsednika Anketnog odbora, a SPS je bio uzdržan - rekao je Marković.

Palma je naveo da su zemljoradničke zadruge nekada radile bez interneta i da su tada uništile poljoprivrednog proizvođača.

- Zemljoradničke zadruge su nekada radile kada nije bilo interneta i one su tada uništile poljoprivrednog proizvođača. Svojevremeno su poljoprivredni prozivođači u centralnoj Srbiji predavali šećernu repu šećerani u Ćupriji, a posrednik je bila zemljoradnička zadruga i kada Šećerana nije platila poljoprivrednicima i tako je 5.000 poljoprivrednika ostalo bez berićeta. A danas kada postoji internet gde se može videti sve ko i šta kupuje i ko i šta prodaje, zemljoradnička zadruga nije neophodna i takve zadruge su bile štetne. Danas je bitno kako pomoći poljoprivednim prozivođačima koji su imali veliku štetu tokom elementarnih nepogoda u vidu poplava i sada poljoprivrednici koji su sejali pšenicu umesto 6, 6 i po tona po hektaru kako je nekada bilo, danas imaju 4 tone po hektaru i sa malim procentom hlebnosti - izjavio je Dragan Marković Palma.

