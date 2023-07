LAJČAK NAKON RAZGOVORA SA VUČIĆEM: Koristan sastanak, složili smo se u vezi sa deeskalacijom

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je da je u Briselu imao koristan sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da su se složili da treba preduzeti korake na deeskalaciji situacije na severu KiM.

"Imao sam koristan sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nakon susreta sa glavnim pregovaračima. Složili smo se da je značajno hitno preduzeti korake radi deeskalacije situacije na severu Kosova i postići brz napredak u normalizaciji odnosa", napisao je juče Lajčak na Tviteru nakon sastanka.

