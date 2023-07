Milivojević: KFOR odmah da utiče na Prištinu da dođe do deeskalacije

Diplomata Zoran Milivojević ocenio je danas da bi KFOR morao odmah da reaguje i utiče na Prištinu i u političkom i u bezbednosnom smislu kako bi došlo do deeskalacije situacije na Kosovu i Metohiji, jer je potpuno jasno da su na severu KiM ugroženi mir i stabilnost.

Milivojević je povodom jučerašnje posete Briselu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je od generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga zatražio da Alijansa preuzme kontrolu i obezbedi život dostojan čoveka Srbima na KiM, za Tanjug rekao da KFOR-u za odluku da deluje u smislu rezolucije 1244 nije potrebna dodatna odluka Saveta bezbednosti (UN) ili nekog drugog tela UN-a, jer je potpuno jasno da su na terenu ugrožen mir i stabilnost.

- Razgovor je bio veoma važan, jer NATO praktično u ime i za račun UN u sastavu KFOR-a vrši funkciju obezbeđenja mira i stabilnosti na prostoru KiM, a u skladu sa rezolucijom 1244. Prema tome, to je prava adresa kojoj se treba obratiti imajući u vidu da je situacija na KiM eskalirala i da predstavlja direktnu pretnju miru i stabilnosti na tim prostorima. Prema tome razogovor sa NATO je i opravdan i u pravom trenutku - ocenio je Milivojević.

Dodao je da se očekuje da KFOR vrši svoj mandat i svoju funkciju u punom smislu i da obezbedi mir i stabilnost.

- Da li će do deeskalacije doći i kako će se NATO ponašati to ćemo videti. Mislim da to pre svega zavisi od političke volje imajući u vidu da su NATO države članice većinom priznale nezavisnost Kosova i da do sada nisu pokazale političku volju da odlučujuće reaguju prema Prištini - rekao je Milivojević.



On je ocenio da je Priština uzrok eskalacije i da treba očekivati od NATO da preduzmu mere koje bi je sprečile da vrši represiju, koristi policijske snage i dovode u pitanje mir i stabilnost na severu KiM.

- Videćemo kakava će reakcija biti, ali je moje mišljenje da pre svega to zavisi od političke volje u centrima u Vašingtonu i Briselu - rekao je Milivojević.

Kako je objasnio, KFOR predstavlja vojnu silu, koja po glavi sedam povelje UN ima mandat za sprečavanje ugrožavanja mira i stabilnosti, a poseduje i u političkom, ali i u vojnom, mere akcije i mogućnosti da deluje kako bi došlo do deeskalacije.

- To mogu da učine primenom sile. Odstranjivanjem specijalnih snaga Rosu i policijskih snaga koje deluju suprotno rezoluciji 1244 i suprotno mandatu koje ima KFOR severu KiM. Imaju i dovoljno jaku silu, koju su nedavno pojačali sa 700 turskih vojnika i mogu tu silu da povećaju do onih granica neophodnih za delovanje na terenu - podsetio je Milivojević.

Dodao je da KFOR ima mogućnosti i da politički deluju na Prištinu i onemoguće vladu privremenih prištinskih institucija da primenjuje eskalacione mere.



bezbednosnom, ali i političkom smislu. Samo je pitanje političke volje i pitanje političke odluke pre svega u Vašingtonu i vrhu NATO", rekao je Milivojević.

On upozorio i na izjave premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da su policijske snage tzv. Kosova nastavak tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

- OVK je struktura koja je po rezoluciji 1244 jasno markirana kao organizacija koja mora da nestane sa terena i koja ne sme da deluje na terenu - ukazao je Milivojević i istakao da i u tom smislu KFOR ima mandat da deluje.