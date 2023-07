Tokom ere "nacionalnog poniženja’’ (2000-2012) dve najelitnije jedinice naše vojske, čuvene 72. brigada za specijalne operacije i 63. padobranska brigada, bile su svedene na nivo bataljona u sastavu tada novoformirane Specijalne brigade Vojske Srbije. Trebalo je mnogo godina da prođe, dok odlukom predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije, Aleksandra Vučića, one nisu vraćene na nivo koji im pripada, a to je rang brigade.

Ispravljena velika nepravda ukazom predsednika Vučića

Ukazom predsednika Aleksandra Vučića i odlukom Generalštaba odlučeno je da Specijalna brigada bude rasformirana, a da se od njenih bataljona ponovo formiraju 63. padobranska brigada i 72. brigada za specijalne operacije. Ovim je ispravljena velika nepravda i ukazano poštovanje dvema slavnim jedinicama, koje su uvek bile tamo gde je najopasnije i kada god je trebalo braniti interese države i srpskog naroda na njegovom celokupnom etničkom prostoru.

Srbija imala gorke lekcije u prošlosti, nema pravo da ih ponovi

Ova odluka nije bila važna samo sa aspekta prošlosti – u kontekstu vraćanja istorijskog duga i poštovanja ovih Jedinica i svih njenih pripadnika, na način kakav jedino zaslužuju, već je još svrsishodnija za sadašnje vreme i zalog za našu sigurniju budućnost u ovom svetu u kome se čini da mnogi misle da je mir samo primirje između dva rata. Kao što su i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić i ministar odbrane, Miloš Vučević, više puta do sada naveli – Srbija je opredeljena za mir i ne želi nikakve ratove i sukobe. To nipošto ne znači da je Srbija uspavana u sadašnjosti, nespremna za budućnost, jer baš zato što je imala gorke lekcije u prošlosti, nema pravo da ih ponovi.

Naši lideri znaju da je za mir potrebno mnogo truda

Naši lideri, međutim znaju i to da je za mir potrebno mnogo truda i kompromisa sa više strana, a za rat samo loša volja makar jedne strane. Ne želimo nikada da budemo mi ta rđava strana loše volje, ali želimo da sprečimo i sve druge, da ukoliko to (p)ostanu, nanesu štetu našoj državi i narodu. Ima li bolje preventive za to od naše dve najslavnije, ponovo formirane brigade? Da ova odluka iz 2019. nije bila samo populistička prazna forma, već suštinski deo plana ozbiljnog jačanja specijalnih jedinica Vojske Srbije, govore i koraci koji su dalje preduzimani, sve do sadašnjeg trenutka.

Srbija će imati 5000 specijalaca

Kobrama je sa nivoa bataljona Vojne Policije, vraćen status odreda, neposredno potčinjenog Generalštabu. Ministar odbrane Miloš Vučević, sa načelnikom Generalštaba, Milanom Mojsilovićem, na osnovu naređenja predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, pokrenuo je program povećanja specijalaca u Vojsci Srbije sa 1500 na 5000 pripadnika, a okosnica toga će biti pomenute 72. specijalna, 63. padobranska i Kobre, dok će drugi nivo činiti bataljoni kopnene vojske i izviđačke jedinice.

Značajna odluka- visoke plate za pripadnike svih specijalnih jedinica

U planu je i formiranje tri nova bataljona za specijalna dejstva i dogradnja oklopno izviđačkog bataljona. Jedan od novih specijalnih bataljona će biti i elitni Orlovi, u sastavu 72. specijalne brigade, gde će biti treći borbeni bataljon uz Grifone i Sokolove. Osim povećanja broja pripadnika, značajna je odluka da će pripadnici svih specijalnih jedinica imati visoke plate, od 220 hiljada pa naviše, odnosno primanja sa dodacima oko 250-260 hiljada dinara mesečno.

Ne treba da brinemo za sigurnost i budućnost Srbije, sve dok je slavne i junačke 72. brigade

Nema jake države bez jake vojske, a ni jake vojske bez zadovoljnog i dobro obučenog, naoružanog i opremljenog vojnika. Upravo će ovi specijalci i pripadnici ponovo formiranih slavnih brigada, nastavljajući kontinuitet slavnih kolega iz prethodnih vremena, biti okosnica naše zemlje – kao moderni, snažni, obučeni i spremni po svaku cenu da brane Srbiju. Složio bih se sa ministrom odbrane, Milošem Vučevićem, koji je prilikom posete slavnoj specijalnoj 72. brigadi naveo da ne treba da brinemo za sigurnost i budućnost Srbije, sve dok je slavne i junačke 72. brigade, koja će i u budućnosti kad god otadžbina pozove, kada to građani Srbije budu očekivali, biti na visini zadatka. Da će biti tamo gde je najriskantnije, gde je najodgovornije i gde je najizazovnije, da će biti uvek uz svoj narod, da će biti uz svoju otadžbinu. Verovatno su i oni koji su želeli da zatru 63. i 72. brigadu to činili, jer su bili svesni šta one predstavljaju za srpski narod i državu.Ne dozvolimo im da to probaju ponovo!

Uroš Nikolić, politikolog

