Vesić: Ostavimo se praznih priča, novi zakon donosimo za opšte dobro i napredak Srbije

Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji znače napredak Srbije i čvrsto ih je podržala Evropska unija, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i pozvao poslanike da, umesto što neki od njih kritikuju i pričaju prazne priče, podrže predložene izmene koje su za opšte dobro i napredak zemlje.

Vesić je u Skupštini Srbije rekao da je očekivao da će se na sednici govoriti o tome koliko ovaj zakon doprinosi transparentnosti i ubrzanju postupka izdavanja građevinskih dozvola, omogućava veću zaštitu građana, kako smo se u oblasti građevinarstva potpuno usaglasili sa propisima EU…ali da je, umesto toga, čuo prazne priče.

Kada je u pitanju ukidanje konverzije uz naknadu, Vesić je ponovio da je skoro 94 odsto konverzija urađeno bez naknade, za nula dinara.

“Ovaj institut ne postoji ni u jednoj republici bivše Jugoslavije. U svim tim republikama ovaj problem su rešili upravo na način kako ga mi predlažemo. Da je mogao da se reši drugačije, pa šta mislite, da oni ne bi hteli takođe da uzmu pare nego ne mogu na tome da se uzmu pare i to svi znaju, pa i oni koji nas kritikuju”, rekao je Vesić.

Istakao je da institut konverzije koči razoj Srbije i ne donosi nikakve prihode.

“Izmena ovog zakona znaci napredak Srbije i nije tačno da se to odnosi samo na neke ljude koji su kupili fabrike jer to je laž. Činjenica je da je većina tih lokacija u stečaju, a da između ostalog desetine hiljada ljudi čeka da reši problem legalizacije upravo na zemljištu tih fabrika u stečaju”, rekao je Vesić.

Naveo je da je postojeći Zakon o planiranju i izgradnji donet kao "lična osveta" nekadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića prema privrednicima sa kojima nije bio u dobrim odnosima i dodao da je ovo nauk da ne treba da se donose zakoni ni u korist pojedinaca, a ni protiv pojedinaca.

“Zakon se ne donosi za pojedince, već za opšte dobro kako bi zemlja napredovala, a ovaj zakon je za opšte dobro i napustimo više to Kardeljevsko upravljanje građevinskim zemljištem”, poručio je Vesić.

Istakao je da je ove izmene i dopune podržala čvrsto EU i dodao da ne može da veruje da neko ko se zalaže za to da Srbija uđe u EU bude protiv toga.

“Ajde da gledamo u budućnost i podržimo stvari koje su dobre za sve. Pokušali smo da popravimo konverziju, nije moglo. Nikakvih prihoda nije bilo, zašto nam treba institucija koja koči razvoj i ne donosi prihode i zato glasajmo za ovaj zakon jer on znači da Srbija kreće napred”, istakao je Vesić.

Naglasio je da se Srbija razvija i precizirao da se u našoj zemlji trenutno gradi 492 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnice, a da je od 2012. godine izgrađeno 405 kilometara autoputeva.

Naveo je da će od putarina Srbija ove godine zaraditi 350 miliona evra, dok je prošle godine zaradila oko 300 miliona evra što, dodao je više nego jasno govori da je više automobila na anšim putevima.

Kada je u pitanju železnica, Vesić je rekao da je do 2012. godine ukupno rekosntruisano 31 kilometar železnice, dok je od 2012. do danas rekonstruisano 806 kilometara železnice.

“Do 2012. godine, od 1976. godine, nije izgrađen nijedan centimetar nove pruge, a od 2012. go sada izgrađeno je 108 kilomatara novih pruga. Trenutno gradimo 108 kilometara pruge prema Subotici koja će biti završena do kraja sledeće godine”, dodao je Vesić.

Snažna podrška EU izmenama Zakona o planiranju i izgradnji i ukidanju Zakona o linijskoj infrastrukturi

Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji i ukidanjem Zakona o linijskoj infrastrukturi daje se snažan doprinos napretku Srbije ka Evropskoj uniji, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. On je naveo da je novi Zakon o planiranju i izgradnji usklađen sa više od šest direktiva EU i da ćemo, kada bude usvojen i kada se ukine Zakon o linijskoj infrastrukturi, moći da zatvorimo Poglavlje 5 u pregovorima sa EU koje se tiče javnih nabavki, a samim tim i Klaster 1, Poglavlje 14 koje se tiče transporta i Poglavlje 21 koje se tiče transevropske mreže. Dodao je da su na dnevnom redu Narodne skupštine i zakoni o železnici i interoperabilnosti železničkog sistema koji znače potpunu integraciju našeg sistema sa železničkim sistemom EU. “Za usvajanje ovih zakona imamo i snažnu podršku Evropske komisije koja je u njima prepoznala da se u gradnji uvode sve evropske vrednosti i standardi koje postoje”, rekao je Vesić gostujući na RTS-u. Naveo je da je izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji uvedena obaveza da investitori daju polisu osiguranja za štetu trećim licima kako bi se, ukoliko se desi neka šteta na susednim objektima, to naplatilo iz polise osiguranja. Takođe, uvedena je obaveza da investitor, pre dobijanja upotrebne dozvole, mora da preda dokaz o kretanju građevinskog otpada čime će znatno biti smanjen broj divljih deponija. Između ostalog, naveo je da su izmenama zakona ubrzane procedure za dobijanje građevinske dozvole, ali i omogućena zaštita objekata kulture. “Uveli smo studiju zaštite objekata pod zaštitom kulture koja će morati da se radi prilikom izrade urbanističkog plana. Takođe, uveli smo konzervatorski nadzor, kao i mogućnost da u kulturno-istorijskim celinama nadležni zavodi mogu da utiču na izgled fasada na drugim objektima kako bi se sačuvala ambijentalna celina”, rekao je Vesić. Podsetio je da je jedna od novina i ukidanje konverzije uz naknadu i još jednom odbacio optužbe da se time izlazi u susret investitorima. Naveo je da konverzija nije dala rezultate i da je država za 12 godina zaradila oko 30 miliona evra što je, dodao je, veoma mala naknada, a da je “zarobljeno” 5.000 lokacija. “Mi smo jedina zemlja bivše Jugoslavije i jedna u istočnoj Evropi koja ima ovaj institut koji očigledno ne donosi prihode budžetu, a koči investicije koje znači novu gradnju, više prihoda za budžet, zapošljavanje novih građevinskih radnika, prihode od poreza na imovinu…”, rekao je Vesić. Ministar se osvrnuo i na izmene i dopune Zakona o ozakonjenju koje se, podsetio je, donose na predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Naveo je da će, kada zakon stupi na snagu, za 15 dana biti doneta Uredba i da će ljudima koji žive u bespravno izgrađenim stanovima biti omogućeno da se u roku od mesec dana priključe na struju, vodu, daljinsko grejanje i na gas. Vesić je dodao da je to humanitarna mera čiji je cilj da se izađe u susret građanima.