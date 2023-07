'VLASTI U PRIŠTINI VRŠE TIHI EGZODUS SRBA SA KiM' Srbija mora da nagovori međunarodne faktore da rade svoj posao

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić se sastao sa generalnim sekratarom NATO, Jensom Stoltenbergom u Briselu, gde je ukazao na probleme sa kojima se suočavaju Srbi u KiM.

- Srbija mora da pokuša sve da reši diplomatskim putem i iskoristi sve miroljubive načine da uspostavi veze sa velikim silama. Kada im se predoče jasni i konkreti dokazi (o tretiranju Srba na KiM), oni neće moći to da ignorišu - rekao je bivši diplomata Ljuban Karan.

On smatra da je ovaj sastanak bio izuzetno koristan i da Srbija konačno ima mogućnost da svetu ukaže na to šta se dešava na severu KiM.

- Ovaj sastanak ima svrhu da stvarno zaštiti Srbe na KiM, ako neko u NATO to uopšte želi. Ima i svrhu da pokaže svetu da je Srbija uradila sve da zaštiti Srbe na KiM i da nije uspela da nagovori one koji su odgovorni za to, a to je pre svega KFOR koji je dužan da štiti. Ako oni to ne budu mogli da urade, Srbija će moći da kaže da je sve pokušala i da prosto nije uspela da nagovori međunarodne faktore da rade svoj posao - dodao je.

Karan naglašava da je u toku "tihi egzodus" Srba sa KiM.

- Srbija je aktivirala i inicijativu da se održi sednica UN, gde bi iznela sve detalje ugroženosti Srba. Treba objasniti svetu metode koje su prisutne i koje podstiču tihi egzodus, hapšenja, prebijanja, izmišljanje terorističkih organizacija - kazao je.

Smatra da ovaj sastanak neće pokvariti odnos Srbije sa Rusijom.

- Da li če Rusija, na neki način, to shvatiti kao posebno povezivanje sa NATO i nekakvu najavu za ulazak u pakt? Mislim da neće. Oni znaju da Srbija mora sarađivati sa NATO kako bi zaštitila Srbe, jer znaju da je KFOR pod upravom NATO pakta - rekao je Karan.

Dodao je da je spoljna politika Srbije jasna međunarodnoj zajednici.

- Rusija ne može pomoći Srbiji, izuzev svog uticaja u drugim zemljama u svetu, ali nam neće praviti probleme. Njima je jasna politika Srbije: suštinska nezavisnost i vojna neutralnost. Nema naznaka da će se to menjati, ali ima raznih glasina. Svaki sastanak se tumači kao pristupni pregovor, ali to nije to. To je samo u cilju očuvanja Srba na KiM - zaključio je Karan.

