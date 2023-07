Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Vladimir Orlić je u razgovoru za ''Novo jutro'' na televiziji Pink istakao da je priča o Anketnom odboru povodom dva masakra priča iz maja meseca, kada je bivši režim istupio sa zahtevom da se održi sednica, a kada je dogovoreno da se pomenuta sednica održi, sećamo se, kako kaže, koliko nisu hteli da iskažu poštovanje, i pijetet prema žrtvama.

Podsetimo, roditelji dece ubijene u OŠ "Vladislav Ribnikar" saopštili su da su protiv skupštinskog Anketnog odbora koji se bavi ovom tragedijom i masakrom u Mladenovcu.

Inače, skupštinski Anketni odbor vodi Marinika Tepić, ali nju i ostale opozicionare, ne zanima mišljenje roditelja.

Kako navodi dr Vladimir Orlić, oni su želeli da se Anketni odbor oformi, međutim, kada je trebalo da se o tome razgovara i da se realizuje, oni su se razbežali.

- To se izgubilo u moru priča, sto puta ponovljenih, mi znamo šta će ko da kaže svaki put kada ustane. Lazović, Ćuta, Zelenović... Imali smo dva meseca istu sednicu, gde ništa nismo čuli. To se pretvorilo u maratonsko kidisanje na Vučiča, Vladu, na SNS i državu. Kada se sve to završilo, videli smo da jedva čekaju, jer su želeli da idu na more - rekao je Orlić.

Pola poslanika koji su predložili smenu Bate Gašića, nisu se ni pojavljivali na sednicama, to je sve što se može reći o njima, naveo he Orlić.

Orlić kaže da su nažalost, predstavnici opozicije iskoristili tragediju kako bi radili na ličnoj promociji.

- Završi se sednica, bude formiran odbor, a šta oni rade u međuvremenu, vidimo. Na moru su, otkazali su skup za subotu. Neki idu na Divčibare, pa ne mogu da dođu... - priča Orlić, i dodaje:

- Dođe do toga da anketni odbro treba da se ostvari, i onda dođu roditelji nastradale dece koja ne žele da do toga dođe, da je nepotrebno - dodao je Orlić.

Kako kaže Orlić, poziv roditelja da do anketnog odbora ne dođe, dobije odgovor "niko nema tapiju na bol" što je skandalozno.

- Jako je teška i mučna priča, i jasno je, zašto smo videli da su neki članovi anketnog odbora razmatrali da li do toga treba da dođe - objasnio je Orlić.

Autor: