Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Palatu Srbija, gde je u njegovom prisustvu potpisan Ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji Severne obilaznice oko Kragujevca.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najpre se zahvalio svima koji prisustvuju ovom događaju, a posebno se zahvalio predstavnicima Francuske koji su uložili veliki novac koji je namenjen za opštinu Trstenik.

- Hvala vama, vaša ekselencijo na trudu, hvala francuskoj vladi, Svetskoj banci... Hvala na angažmanu i trudu. Naši šredstavnici lokalnih samouprava moraju da pokažu znanje, posvećenost, želju da se predstave... Moraćemo da pokažemo i veću ozbiljnost i odgovornost. ja ću samo ukazati na to da smo uložili veliki novac u prečošćače vode. Trebalo je da nam to pomogne, ne kao slovo na papiru, već da zaista ljudi od toga žive - rekao je Vučić, dodajući da zahvaljujući našem nemaru, do toga nije došlo - navodi Vučič.

Tačno će morati da se zna kako će se novac trošiti, i na koji projekat, rekao je predsednik.

- Stanje duga u apsolutnim, brojevima je 47,8 milijardi dinara. I u apsolutnim jedinicama, dug je dosta manji. Mnogi su kalkulisali novac države, i investicija, ali to tako ne treba. Izmišljali ste prihode, pa se čudili kako su rashodi velikui. Taj slučaj imamo u preko 60 opština - rekao je Vučić.

Nemojte da zadužujete opštinu, i zapošljavate ljude ako nemate finansije, naveo je potom predsednik Srbije.

- Ima kritika oko Niša, ali oni su značajno smanjili nivo duga i obaveza... U odnosu na druge gradove. O Leskovcu da ne govorim. Ovaj novac iskoristite na najbolji mogući način - ponovio je Vučić.

Predsednik je istakao da je danas potpisan važan ugovor o obilaznici oko Kragujevca, to je 256 miliona evra, od 22 kilometra.

- Mi ćemo nastaviti koliko god možemo, iako situacija nije jednostavna - rekao je Vučić, pa dodao da moramo da povećamo plate i penzije na centralnom nivou, kako bismo išli brže od inflacije - rekao je predsednik Vučić.

Vučić je današnji dan nazvao velikom injekcijom za opštine.

- Beskrajno hvala na svemu, čestitam svima, i na sredstvima, a na vama je da taj novac na pametan i mudar način iskoristite - zaključio je Vučić.

Ugovor potpisuju ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, v.d. direktora Putevi Srbije Zoran Drobnjak i direktor Srbijaautoput Zvonimir Marković.

Ugovor se potpisuje uoči Uvodne konferencije projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava u Srbiji - projekat LIID.

Ukupna vrednost LIID projekta iznosi 265,2 miliona evra, a 145 jedinica lokalne samouprave će u vidu granta dobiti sredstva koja će moći da iskoriste za razne projekte.

Skupština Srbije je 28.aprila 2023.godine potvrdila Sporazum o zajmu između Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Ugovor o kreditu između Francuske agencije za razvoj i Srbije za realizaciju projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog razvoja u Srbiji.

Nosilac projekta je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Gradovi i opštine će imati pravo da konkurišu za realizaciju projekta u oblasti rehabilitacije i rekonstrukcije postojeće saobraćajne infrastrukture, izgradnje novih pešačkih prelaza, biciklističčkih staza ili prostora za javni prevoz, povećanja otpornosti saobraćajne infrastrukture na klimatske promene izgardnjom sistema za odvodnjavanje, sanaciju klizišta, ojačavanje obala itd.

