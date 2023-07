Vučić saopštio ODLIČNE VESTI: Do kraja oktobra će biti završeno još 11 km Moravskog koridora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorima SAD i Turske Kristoferom Hilom i Hamijem Aksojem, kao i sa predstavnicima konzorcijuma Behtel-Enka, razgovarao o daljoj dinamici izgradnje Moravskog koridora.

Vučić je na Instagram nalogu buducnostsrbijeav objavio da je dogovoreno da do kraja oktobra ove godine bude završeno 11 kilometara od Makrešana do Kruševca (Koševi), dok će ceo projekat biti gotov do 2025. godine.

- Ovo je projekat od izuzetnog značaja i prvi je auto-put u Srbiji koji povezuje istok i zapad naše zemlje. Važno je i to što su partneri iz SAD i Turske izrazili želju da učestvuju u novim infrastrukturnim i energetskim projektima u Srbiji - naveo je Vučić nakon sastanka sa ambasadorima SAD i Turske i delegacijom konzorcijuma Behtel-Enka.

