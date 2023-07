Predsednik Srpske lige i narodni poslanik Aleksandar Đurđev istakao je za ''Novo vikend jutro'' kod voditeljke Jovane Jeremić da se sastavni deo politike, diplomatije i odnosa, sastoji iz dobrog lobiranja koje je od izuzetne važnosti. On se dotakao i sastanka predsednika Srbije sa generalnim sekretarom NATO-a, ocenivši ga izuzetno važnim.

- Bilo bi dobro da se nađu institucije koje bi izračunale koliki je priliv novca na KiM. To su ogromne cifre koje mi jako teško možemo da sustignemo. To nisu samo lobističke agencije, tu su i markentiške agencije... Naveo bih primer... Jedan period je u Vašingtonu SPC imala kancelariju za KiM. Trudili su se da nađu ljude koji bi lobirali, i mesecima su se trudili da dođu do najboljeg lobiste, i našli su ga posle dužeg vremena... kada su se sreli, oni su rekli da su ga dugo tražili, a on ih je prekinuo i rekao da su Srbi drektno, za njegovu familiju su mnogo uradili, jer su ga spasili od Nacista, međutim, pitanje je šta Srbi sada mogu da urade - dodao je Đurđev.

Đurđev je, komentarišući sastanak predsednika Srbije i Jensa Stoltenberga, naveo da je u pitanju značajan sastanak, gde su, između ostalog, poslate i važne poruke Kurtiju.

- Kada je bio pokušaj državnog udara u Turskoj, oni su pokušali da nađu spas na Kosovu, zbog udela NATO, međutim, znamo da su se posle vratili... Značajnije od sastanka je odlika koju je Srbija donela, nedelju dana ranije. To je da se proizvodnja vojnog naoružanja zabrani izvoziti, već da se naša vojska osnažuje - rekao je Đurđev.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa kaže da je odavno praksa da Kurti maltretira srpski.

- U Švajcarskoj postoji albanska zajednica koja od svojih prihoda deo mora da daje Kurtiju. Znamo da je Kosovo crna rupa Evrope, gde ima najviše kriminala. Deo novca se koristi sve vreme. To se dešava u kontinuitetu - rekao je on.

Kako kaže, jako je teško sustići sve to, iako je Srbija uradila mnogo na napretku.

- Imali smo jednostrano proglašenu državu koja pola sveta ne priznaje, a ova Vučićeva politika je to promenila. Uvek je interesantno kada slušamo opoziciju. Nije Boško povukao 28 priznanjja, nego Vučić - dodao je Milovanović.

Dramatično se promenilo srpsko lobiranje, i to je sada i više nego dobro, to vidimo i na portalima Amerike, naveo je Milovanović.

