Vesić sa Hilom: Razvoj infrastrukture za dalji ekonomski napredak

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukutre Goran Vesić sastao se danas sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kristoferom Hilom, sa kojim je razgovarao o značaju razvoja infrastrukture za dodatni ekonomski razvoj Srbije i učešću američkih kompanija u tim projektima.

Vesić i Hil su sa zadovoljstvom konstatovali da je uvođenje direktnog leta za Čikago, u maju ove godine, bio dobar poslovni potez, jer je avion na toj liniji, na svakom letu iz Čikaga popunjen. Ambasador Hil je čestitao ministru na svim infrastrukturnim projektima dovršenim u poslednjih nekoliko meseci, ističući da ekonomski rast i razvoj zemlje zavise upravo od razvoja infrastrukture. On je izrazio interesovanje za infrastrukturne projekte koji vode regionalnom povezivanju, između ostalih ka Bosni i Hercegovini. Ministar Vesić je upoznao ambasadora Hila sa planovima da Srbija i Bosna i Hercegovina u narednim godinama budu povezane sa dva auto-puta i dve brze saobraćajnice. Vesić je ambasadoru predstavio projekat auto-puta Beograd – Sarajevo, na kojem bi radovi na deonici Kuzmin – Sremska Rača trebalo da budu okončani već krajem ove godine. Dodao je da se gradi i brza saobraćajnica Ruma – Šabac – Loznica, duga 77 kilometara, kojom će se povezati Mačva i Zapadna Srbije sa Koridorom H. Takođe, preneo je Hilu da je završeno projektovanje auto-puta Požega – Kotroman, koji će biti dug 61 kilometar, najzahtevniji za gradnju, a koji će se dalje nastaviti ka Sarajevu. Istakao je i da će biti obnovljena pruga Beograd – Sarajevo, za šta će Srbija i BiH zajednički pred Evropskom komisijom zatražiti sredstva, što je, konstatovao je ministar, biti prvi zajednički projekat dve zemlje posle potpisivanja Dejotnskog sporazuma. Kada je reč o železničkoj mreži u Srbiji, Vesić je ukazao i da će uskoro biti raspisan i tender za brzu prugu Beograd – Niš, projekat vredan 2,7 milijardi evra, koji je EU pomogla sa najvećim grantom do sada od 610 miliona evra, dodajući da su i američke kompanije itekako dobrodošle da učestvuju. Ministar je rekao i da će Srbija, kada bude završena brza pruga do Budimpešte, a zatim i do Niša, te dalje do Preševa i Skoplja, uz deonicu ka hrvatskoj granici, koja bi se nastavila ka Zagrebu, Ljubljani i Beču, odnosno Veneciji, postati pravi železnički “hab” u ovom delu Evrope. Ambasador Hil je pozdravio planove o regionalnom povezivanju. “To je budućnost. Nema oblasti koja toliko inspiriše kao infrastruktura”, rekao je Hil. Razgovoralo se o pozivu ministru Vesiću da poseti SAD kako bi tamošnjim privrednicima predstavio sve nove infrastrukturne projekte koji su u toku ili se planiraju. Konstatovano je zadovoljstvo radom američke kompanije Behtel na izgradnji Moravskog koridora kao i da će dolazak novih američkih kompanija u Srbiju doprineti boljoj saradnji i partnerstvu dve zemlje. Ministar Vesić i ambasador Hil razgovarali su o postavljanju spomen ploče američkom lekaru Edvardu Rajanu koji je tokom Prvog svetskog rata spasao živote hiljada srpskih vojnika i civila. Ploča će biti posvećena i drugim američkim lekarima i medicinskim sestrama koji su umrli tokom epidemije tifusa u Srbiji 1915. godine lečeći srpske vojnike i civile. Predloženo je da se ploča otkrije 1. novembra na dan oslobođenja Beograda u Prvom svetskom ratu.

