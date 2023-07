Ministar finansija Siniša Mali je u razgovoru za "Novo vikend jutro" istakao da je u sredu krenulo zasedanje Parlamenta, a to je da će svaka majka do septembra dobiti 10.000 dinara za jedno dete.

Kako kaže, pored finansijske pomoći, to je pre svega pokazatelj da predsednik i država brinu o najmlađoma.

- To obećanje da ispunimo. Od 20 avgusta do 20 spetembra, pozivam sve majke da se prijave na Trezoru. Vrlo je prosto. Kada se završi prijava, tak novac biće isplaćen do oktobra. Po našim podacima, to je oko milion i sto hiljada, odnosno 13 milijardi dinara. To je najlepše potrošen novac. Mi isplaćujemo u septembru, taman je početak nove školske godine - rekao je Mali.

Ministar je podsetio da Srbija trenutno, finansijski stoji mnogo bolje nego neke jače zemlje u Evropi.

- Imamo novca, a imamo ga zbog reformi fiskalne konsolidacije, i jer vodimo računa o svakom dinaru. Ovo što se dešava u Srbiji, ništa to nije sigurno. Kada je krenula korona, prošli smo kroz mere. I nabavili smo respiratore, izgradili 3 bolnice, nabavili vakcine. Setimo se, dali smo građanima po 100 evra. Šest miliona i sto hijada građana je želelo 100 evra - priča Mali.

Nama je rast BDP-a pozitivan, istorijski je niska nezaposlenost, otkrio je ministar finansija.

Kako kaže, Srbija ide napred, a to nije slučajno, već je za sve zaslužna pametna politika i raspolaganje novcem.

- Niko više ne ide Ibarskom magistralom, već se ide auto-putem Miloš Veliki. Ni EXPO nije slučajno kod nas. Borili smo se protiv svetskih lidera, cenatr sveta 2027. godine biće Beograd. Postali smo atraktivni, stabilni - naveo je Mali.

Ministar finansija podsetio je i na najavljena povećanja plata prosvetara, povećanje penzija, kao i plata.

Autor: