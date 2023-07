'Njihova je poruka - baš nas briga šta roditelji žrtava misle' Vučićević za Pink: Formiranje anketnog odbora bi moglo ugroziti istragu

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević kaže hejterska opozicija svojim ponašanjem pokazuje da ih ne zanima šta misle i kažu roditelji žratava masakra u Osnovnoj školi "Vladisalav Ribnikar".

On je ukazao da je to bio jedan od zahteva organizatora protesta, kako je su ljudi već i zaboravili. Juče je na protestu bilo najmanje ljudi do sada.

- Procene kažu, a i na slikama se vidi da ih je u piku šetnje bilo oko dve do dve i po hiljada ljudi. Toliko ih je "puno bilo" da i hrvatski mediji o tome ćute, samo pišu hejterski mediji iz BiH - naveo je Vučićević.

Kako je dodao, protesti su postali nešto na šta više niko i ne obraća pažnju.

- Bilo mi je zanimljivo, imate fotogracije kako Marinika Tepić održava konsultacije u kafiću pored Skupštine, dok su demonstranti kisnuli. Izgleda da je taj anketni odbor koji pokušava na silu da organizuje sada održava u kafiću pored Skupštine - dodao je Vučićević gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

Prema njegovim rečima, među demonstrantima je bilo sigurno 200 partijskih lider i liderčića.

- Iako su svi došli, nisu mogli da skupe značajniji broj ljudi, a to jasno pokazuje šta ljudi misle - dodao je Vučićević i ukazao da Marinika Tepić sada i otvoreno napada roditelje žrtava masakra u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

To ne bih nikada očekivao, kaže on i dodaje da je verovao da niko nije toliko lud.

- Roditelji traže da se ne osniva Anketni odbor da se ne bi ugrozila istraga, jer bi odbrana mogla da se pozove na to da su kontaminirani dokazi i postojala bi mogućnost i da se odgovorni izvuku nekažnjenu. Zato su roditelji tražili od hejterske opozicije da se formira Anketni odbor. Njihova je poruka: Baš nas briga šta roditelji žrtava misle - istakao je Vučićević.

Autor: