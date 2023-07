TOMA MOMIROVIĆ OBJAVIO PRVU FOTOGRAFIJU SA ĆERKOM! Ministar dobio treće dete: Roditeljstvo je najvažnija uloga koju čovek ima (FOTO)

Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije Tomislav Momirović i njegova supruga Jovana u junu ove godine dobili su treće dete.

On je sada na svom Instagramu objavio prvu fotografiju sa najmlađom ćerkom na kojoj je drži u naručju. Momirović je uz ovu objavu istakao da je roditeljstvo veoma zahtevno i da je će se majka obezbediti dodatna podrška nakon porođaja.



- Moje treće dete i druga ćerka. Srbija je prošle godine bila jedina zemlja u regionu koja je imala veći broj novorođene dece u odnosu na godinu pre. To su zaista lepe vesti, ali nema sumnje da se i dalje jako puno ljudi usteže da ima decu i odlaže tu odluku, iako godine neumitno prolaze. Naravno, puno je i onih ljudi koji se bore za potomstvo i to jeste jedna herojska borba, ali o tome neki drugi put… - počeo je on i dodao:

- Svi koji imaju decu znaju da su deca jako zahtevna u prvim mesecima nakon rođenja. Taj teret najčešće podnose majke i baš sam nedavno pričao sa mojom dragom koleginicom Darijom Kisić Tepavčević, ministarkom za brigu o porodici i demografiju, o mogućnostima da se majkama obezbedi dodatna podrška kroz više poseta patronažnih sestara u prvim mesecima nakon rođenja bebe. To bi bilo od velike pomoći majkama koje bi onda imale mogućnost da malo više vremena posvete sebi. Takođe, sredstva koja država ulaže poslednjih godina su neuporedivi sa iznosima od pre deset godina. To je odlična stvar, jer ne možete imati patriotsku politiku, a da ne mislite o natalitetu i tome kome ostavljate zemlju. Roditeljstvo je svakako najvažnija uloga koju čovek ima, a moje lično iskustvo je da je podizanje trećeg deteta mnogo lakše od prvog i drugog - napisao je ministar.

