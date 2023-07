Vesić: Opštine da iskoriste novac koji im je na raspolaganju, nijedna nije dobila manje od 700.000 dolara

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić pozvao je danas opštine i gradove da iskoriste novac koji im je na raspolaganju u okviru LIID projekta za razvoj jedinica lokalne samouprave, koji je vredan oko 300 miliona dolara.

Vesić je za TV Pink rekao da je 145 lokalnih samouprava dobilo novac - nijedna nije dobila manje od 700.000 dolara, što je za neke lokalne samouprave čak trećina njihovog budžeta, dok je Beograd, primera radi, dobio 9,9 miliona dolara.

Ministar je zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što je dao podršku razvoju LIID projekta, jer on najbolje razume koliko je važno da se razvija svaki deo naše zemlje.

Vesić je pojasnio da su sredstva bespovratna, a u okviru ovog programa opštine pripremaju projekte i imaju širok dijapazon aktivnosti koje mogu da sprovedu i konkurišu sa projektima – da grade lokalne puteve, parkove, staze za bicikliste…

"Pozvao sam opštine da uključe građane u izbor projekata. Novac mogu da potroše na jedan ili više projekata, kako oni odluče, ali u svakom slučaju projekti moraju da budu u skladu sa ciljevima koji su dati i važno je da se poveća komfor života ljudi u tim mestima posle realizacije projekata", dodao je Vesić.

Govoreći o projektima u oblasti saobraćajne infrastrukture, Vesić je najavio da će ove nedelje biti otvoreno prvih 5,5 kilometara autoputa Niš-Merdare.

"Nastavljamo sa otvaranjem novih deonica puteva. Tokom oktobra čeka nas otvaranje i 21 kilometar autoputa Ruma-Šabac, a posle toga se radovi nastavljaju od Šapca do Loznice. Do kraja oktobra biće završeno novih 10 kilometara Moravskog koridora, od Makrešana do Koševa, čime će Kruševac potpuno biti povezan na autoput", rekao je Vesić.

Autor: