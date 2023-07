JEREMIĆ: Da SAD i EU žele da sankcionišu Kurtija, to bi se do sada desilo! Ne smemo da odustanemo od Rezolucije 1244 i da se pitanje Kosova i Metohije vrati pod okrilje UN!

Nekadašnji specijalni predstavnik Evropske unije na KiM Piter Fejt izjavio je juče da Sjedinjene Američke Države gube strpljenje sa Prištinom, te da će prištinske vlasti najviše izgubiti od izostanka napretka u dijalogu sa Beogradom. Dodao je da nije video tako kritički odnos Vašingtona prema Prištini otkako je tzv. Kosovo proglasilo jednostranu nezavisnost 2008. godine.

Urednik informative na protalu Pink.rs Predrag Jeremić istakao je jutros za TV Vesti da nijedan predstavnik prištinskih vlasti nije dugi vremenski period bio gost Vašingtona, što je ranije bio slučaj.

Ranije su bar nedeljno neki ljudi iz Prištine tamo išli po savete i direktive, a sada to nije slučaj, navodi Jeremić, što svedoči, kako kaže, da se ipak nešto dešava.

- Deeskalacija je potrebna, a SAD treba da izvrše jači pritisak na Prištinu, da ne bi došli do izbijanja sukoba, koje Kurti želi. On ne želi deeskalaciju, jer da želi, povukao bi sve policajce koji su zaposeli opštine, povukli bi se gradonačelnici, održali bi se izbori. Priština ne želi da primeni i formira ZSO što je jedan od glavnih stvari koje treba da se učine, da bi došlo do deeskalacije. Imali smo otimanje Srba, a ZSO bi štitilia Srbe na severu - navodi Jeremić.

Kako Jeremić objašnjava, da SAD i EU žele da sankcionišu Kurtija, to bi se do sada desilo.

- Mi od kritika nemamo ništa, ako Kurti nastavlja da radi sve što je radio do sada. On je instalirao te svoje gradonačelnike, zabranjuje izgradnju stanova socijalno ugroženim ljudima, jer to finansira Beograd. Zašto Priština ne izgradi stanove Srbima? Tu si investicije za izgradnje škola. On se bavi samo stavrima koje su njemu od značaja. To je otvaranje mosta preko Ibra... Da bi uvezao te njegove 4 opštine. EU i SAD treba da gledaju na to, da ne dođemo u situaciju da Beograd bude optužen za ekslaciju, jer oni "nunaju" svoje čedo - rekao je Jeremić.

Ti stanovi, kaže Jeremić nisu namenjeni samo za Srbe, već i za Albance, pripadnike romske zajednice...

Jeremić je, govoreći o Rezoluciji 1244, naveo da Priština i deo međunarodne zajednice želi da se ona zaboravi.

- Tim sporazumom smo mi trebali da vratimo našu vojsku i policiju dole, a to se nikada nije desilo... Mi treba da insistiramo na njoj, treba da tražimo od zemalja koje nas podržavaju da se na njoj insistira, i da se, ako postoji mogućnost da se pitanje KiM, vrati na raspravu UN - priča Jeremić.

Od kada EU o tome brine, imamo egzodus Srba, napad na naše ljude, Kurtijeve teroriste koji maltretiraju naš narod, dodaje Jeremić.

- Nikako ne smemo da odustanemo od nje, jer ćemo samo na taj način imati mogućnost da se borimo za Srbe na KiM - zaključio je Jeremić.

On je dodao da sve što Kurti i Priština žele je zastrašivanje kao i etničko čišćenje Srba.

KBS ne može da postoji dok se ne napravi neki sporazum između Beograda i Prištine. On dodaje da KiM ima svoju vojsku,a to je Vojska Srbije, dodao je potom urednik informative na portalu PInk.rs.

Politički analitičar Stevica Deđanski kaže da se nešto konačno dešava, kada je u pitanju situacija na KiM međutim, to se, kako kaže, slabo vidi na terenu.

- Ako bi izvršili veći pritisak iz prištine, možda bi se nešto desilo. Imali smo odlične komentare Eskobara, ali ništa se i dalje nije desilo. Oni imaju taktiku kako da prevare Beograd, a Kurti im odmaže situaciju - rekao je Deđanski.

On dodaje da imaju isti interes, a drugačije razmišljanje.

- Mi moramo da pomažemo našem narodu na KiM - objašnjava Deđanski dodajući da Srbija kao i do sada, svim silama mora da stoji uz svoj narod.

Eskobar je ozbiljan diplomata, i kada je došao ovde, imao je dobar stav, gde je uvažavao srpske interese, i krenuo je da pritiska Prištinu, a iz toga je došla izjava da ZSO mora da bude ispunjena, a od toga, par meseci kasnije, on je napdanut.

- Onda je rekao, da su oni dozvolili izbore iako nije bilo uslova, sve što je osporavanje. Nema dakle promene. Isto je bilo kao sa Angelom Merkel kada su je napali, a on a priznala da je lagala - objasnio je Deđanski.

