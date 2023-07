BRNABIĆ O NACRTU ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Značajan za sve građane, opozicija protiv zato što Vučić sprovodi ono na šta čekamo godinama

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić istakla je danas da je nacrt Zakona o upravljanju privrednim društvima u državnom vlasništvu izuzetno dobar i značajan za sve građane Srbije, a da je opozicija protiv njega samo zato što su ga doneli Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka.

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Hepi istakla da je verovala da o lošem funkcionisanju javnih preduzeća postoji konsenzus u društvu i da će svi podržati nacrt zakona koji uvedi red ne samo u javna preduzeća, već u sva privredna društva u čijem vlasništvu udeo ima država.

- Bitno mi je da kažem da se ovde ne radi samo o Zakonu o javnim preduzećima. Radi se o nacrtu Zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u većinskom vlasništvu Republike Srbije. Dakle, sva preduzeća gde Srbija ima preko 50 % vlasništva. Tu su i javna preduzeća, ali ne samo ona. Do sada su dva zakona uređivala ovu oblast – prvi je Zakon o javnim preduzećima, a drugi je Zakon o privednim društvima, koji uređuje sva privredna društva, bez obzira da udeo vlasništva države. Sada ta dva zakona objedinjujemo, kako bismo napravili čitav sistem efikasnijim i transparentnijim. Nestvarno je da je neko protiv toga i da za takav svoj stav nalazi razloge koji su ili plod neznanja ili malicioznosti - rekla je premijerka.

Ona je podvukla da je prvi prioritet ovog zakona je očuvanje nacionalnih i strateških interesa, što je nekoliko puta istakla na jučerašnjem sastanku sa ekonomskim novinarima, koji je održala kako bi javno i transparentno odgovorila na sve nedoumice koje su se pojavile u javnosti.

- Juče nisam čula nijedno pitanje o privatizaciji šuma i voda. Niko me juče nije pitao zašto privatizujete naše šume, jer zaista svi znaju da je to potpuna glupost. Dakle, to su obične manipulacije koje su služile za izazivanje panike kod građana. Ja sam julče pet puta pitala sve ekonomske novinare da li smo sada konačno otklonili sve dileme, da li je svima jasno sada da je nemoguće privatizovati šumu i vodoizvorišta ovim zakonom, svi su rekli da jeste. Pa hajde da vidimo kada ovaj zakon ponovo stigne u skupštinu da li ćemo se pomeriti od tog narativa - rekla je premijerka.

Brnabić se dotakla i fenomena koji prema njenim rečima dokazuje da je opozicija uvek inicijalno protiv svega što je ideja Aleksandra Vučića ili Srpske napredne stranke, bez obizra koliko je to dobro za građane.

- Nema veze što je nešto dobro ili što je nešto potrebno, ako to u Srbiji sprovodi ili uvodi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, oni su protiv toga. Pa tako je bilo i sa promenom ustava, setite se. Kada smo mi bili za nezavisnije pravosuđe, kada su strukovna udruženja, poput Društva sudija ili Udruženja tužilaca bili za promene, opozicija je bila protiv. I onda su ta udruženja rekla da ne mogu da veruju da su doživela da vlast želi depolitizaciju pravosuđa, a opozicija je protiv. Takva je situacija i sa javnim preduzećima sada. Decenijama već slušamo da su javna preduzeća partijski plen, da treba profesionalnije, bolje upravljanja njima, da je reforma nasušna portreba. I mi krenemo u promene i profesionalizaciju, vi imate opoziciju i jedan deo medija koji to napadaju svim silama i bore se protiv toga - kaže predsednica Vlade.

Ona još jednom podseća javnost da, u skladu sa drugim zakonima, nije moguće privatizovati nacionalne parkove ili vodoizvorišta, kao i da to nikome nikada i nije palo na pamet.

- Nemoguće je prodati Nacionalne parkove niti vodoizvorišta, i to je propisano Zakonom o javnoj svojini, precizno članom 42. Oni moraju biti u javnoj svojini. I sada ja pitam, šta je strašnije, da neko ko je poslanik, neko ko je bio predsednički kandidat kandidat, kao što je recimo Biljana Stojković, ne zna materiju ili da zna ali da otvoreno laže građane Srbije? To je moje pitanje. A ako se setimo reforma bivše vlasti a današnje opozicije, kada je 900 sudija preko noći ostalo bez posla, a građani Srbije su to platili 400 miliona evra, to je verovatno bila jedna super reforma za medije koji danas napadaju nacrt zakona koji se tiče javnih preduzeća - upitala je Brnabić.

