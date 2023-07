Vesić opoziciji: Ne koristite ovaj zakon kako bi skupili jeftine politčke poene

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da može da prihvati da postoje neslaganja oko nekih delova izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, ali da ne može da shvati da pojedini poslanici traže brisanje svih članova tog zakona samo zato što ga je predložila sadašnja vlada i na taj način skupljaju jeftine političke poene.

“Razumeo bih da neko predlaže da se izbriše nešto sa čime se ne slaže, a ne apsolutno sve jer u ovim izmenama i dopunama zakona zaista ima puno dobrih stvari koje su u korist građana”, rekao je Vesić na sednici republičkog parlamenta, odgovarajući na primedbe poslanika opozicije.

Kada je u pitanju informacija o lokaciji, podsetio je da je to informacija šta po postojećim planovima može da se gradi na predmetnoj lokaciji i dodao da nema potrebe da se ona čeka mesec, dva ili tri već da treba da se dobije u roku od sat vremena.

“Suština je u tome da smo, s obzirom da ta informacija ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo, želeli da ostavimo mogućnost da to mogu da izdaju javni beležnici, kao i fizička i pravna lica koja su registrovana za ovu delatnost, a koji će morati da se licenciraju u ministarstvu”, rekao je Vesić.

Naveo je da to ne znači da sekretarijati u opštinskim i gradskim upravama to i dalje neće raditi, te da će građani sami birati da li će u sekretarijatu zatražiti informaciju o lokaciji ili će to učiniti kod beležnika, odnosno fizičkog i pravnog lica koje ima licencu.

Vesić je rekao da je na sednici bilo primedbi koje nisu opravdane niti zasnovane na zakonu i dodao da nije tačno da mora da se piše novi zakon, ako se menja jedna trećina članova.

“Obaveza postoji da se piše novi zakon ako se menja više od polovine članova, a u ovom slučaju se menja nešto manje od jedne trećine članova”, obrazložio je Vesić.

Takođe, podsetio je da je prema poslovniku vlade određeno da javna rasprava traje 20 dana, a da je javna rasprava za izmene i dopune ovog zakona trajala 45 dana.

“Ako dodamo i to što smo dodatno dali rok da stižu mejlom predlozi, trajala je skoro 60 dana”, rekao je Vesić i dodao da je stiglo više od 600 predloga od čega je oko 100 uvršteno u zakon.

Vesić je rekao da je objavljivanje izveštaja bilo deo programa javne rasprave, ali da objavljivanje izveštaja nije uslov za usvajanje zakona, te dodao da su u Skupštini Srbije usvajani mnogi zakoni bez objavljenog izveštaja o javnim raspravama.

Takođe, ministar je dodao da će insistirati na tome da ubuduće za svaki zakon koji prođe javnu raspravu izveštaj bude objavljen u roku od 15 dana jer, kako je rekao, nema razloga da ne bude objavljen.

Kada je u pitanju Prostorni plan Repiblike Srbije, Vesić je rekao da je javna rasprava za taj plan završena 2021. godine, ali da su u međuvremenu bili izbori i da skupština nije radila, te dodao da se taj plan trenutno nalazi na mišljenjima ministarstava.

“Čim dobijemo sva pozitivna mišljenja, on će biti usvojen na sednici vlade i poslat Narodnoj skupštini. To je jedan od najvažnijih dokumenata koji skupština treba da usvoji i moja ideja je da se napravi javno slušanje o prostornom planu, da pričamo o tome jer mislim da je važno da i poslanici čuju od ljudi koji su radili prostorni plan šta je njime predviđeno”, rekao je Vesić.

Na tvrdnje da će glavni republički i pokrajinski urbanista biti botovi, Vesić je rekao da se zna koje uslove treba da ispuni neko ko će obavljati posao republičkog i pokrajinskog urbaniste, te istakao da su to stručni ljudi koji treba da vode računa o celovitosti urbanističke politike u zemlji.

Vesić je podsetio da godinama postoje gradski urbanisti i dodao da treba da postoje i republički i pokrajinski urbanista.

Između ostalog, ministar je pitao kako je moguće da se podnese zahtev za ocenu ustavnosti zakona koji još nije usvojen.

“To je novi, orginalni doprinos pravnoj nauci, da tražite ocenu ustavnosti nečega što još uvek ne postoji pošto nije usvojeno, ali i to smo čuli. Sve se može kada se skupljaju jeftini politički poeni na jednom zakonu, pa i ovo. Sačekajte da zakon makar bude usvojen, pa onda paradirajte sa svojim zahtevima”, zaključio je Vesić.

