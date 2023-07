Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje pokaznim gađanjima u okviru završne faze obuke pripadnika Vojske Srbije sa novouvedenim naoružanjem i vojnom opremom, u Vojnom kompleksu "Pasuljanske livade".

- Veoma sam zadovoljan gađanjem koje ste imali prilike da vidite - rekao je predsednik.

- Mogli ste da vidite da su 743 pripadnika učestvovala u vežbi sa novim i modernizovanim naoružanjem. Primarni cilj je bila vežba uspostavljanja koordicancije dronova sa vatrenim položajima - naveo je Vučić.

On je najavio nova ulaganja u bespilotne letelice u budućnosti.

- U budućnosti ćemo još više ulagati u bespilotne letelice. Kamikaze smo već naručili, a ulagaćemo i u domaću proizvodnju - istakao je predsednik.

O povređenim vojnicima

Odgovarajući na pitanja novinar o trojici povređenih vojnika u šatoru kada je, usled nevremena, na njih palo drvo, predsednik je rekao: - Povređena su trojica vojnika, Anđelić najteže, polomio je ključnu kost, ali sada je situacija stabilna. Nadamo se da će proći u potpunosti bez posledica. Druga dvojica su lakše povređena, jedan je već na kućnom oporavku. To su stvari koje se događaju - Kako je dodao, ministar je odmah dao nalog da se grade kontejneri. Ja sam protiv toga, treba da damo 2,5 miliona. Još mu to nisam lično rekao, ali sada kažem da sam mu to zamerio. - Ti ljudi će imati veća primanja, biće nagrađeni za trud. Da, biće povreda i ubuduće. Vojnici se povređuju svakodnevno - istakao je Vučić.