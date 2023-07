VUČIĆ O SRAMNIM SCENAMA ISPRED SKUPŠTINE: Brčkaju noge u bazenu! Da im pošaljemo malo one soli za kupanje - u 'borbi protiv nasilja'?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je komentarisao i sramno ponašanje opozicije ispred Skupštine Srbije.

- Svaki dan urušavaj državu. Eno oni brčkaju noge u nekom bezenu ispred Narodne skupštine. I kakva je to poruka narodu, kakva je to poruka bilo kome na ovom svetu. A znaju kakve probleme imamo u okruženju, šta se zbiva i u Republici Srpskoj i na Kosovu i Metohiji. Znaju svuda sve šta se zbiva. Seli ispred parlamenta i brčkaju noge. Tolko o tome da nema demokratije u državi. Kupaju se, da im pošaljemo malo one soli za kupanje - u "borbi protiv nasilja". I sve nam je tako, sve samo obrni, sve naopačke, okreni sliku - rekao je Vučić.

Podsetimo, danas je ispred Skupštine organiziovan protest prozapadne opozicije koji je predvodio poslanik Srđan Milivojević. Protest pod nazivom "Letovanje ispred Narodne Skupštine" najavljen je kao studentski protest iako to nije bio.

