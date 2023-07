Komentarišući poruke koje je u vezi vojske i naoružanja juče poslao predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa Pasuljanskih livada, naučni saradnik Instituta za političke studije u Beogradu Zoran Milosavljevnić, rekao je za PINK da odbrambene snage moraju da se jačaju, kao i da je to ono što se upravo i dešava.

Milosavljević je rekao da kontinuitet mora da postoji i da imamo sreće što smo svedoci takvih dešavanja.

- U prošlosti smo po tom pitanju bili poređeni sa lovačkim društvima, sada je sasvim drugačija situacija – rekao je Milosavljević.

Kako kaže, mora da se radi na domaćoj prizvodnji. Dodaje da imamo mnogo sjajnih fabrika koje su to radile.

- Zašto je to tako urušeno, mi imamo kapacitete, mlade ljude koji su izuzetni u tim oblastima i treba da se radi u kontinuitetu – rekao je Milosavljević.

Kaže da je predsednik takođe najavio da će biti i nova ulaganja, kako bi bili u korak sa svetom.

- Mi moramo da imamo jaku vojsku zbog naše geografije. Mi smo uvek bili nacija koja se branila, nikada nismo bili osvajači i time se ponosimo. Moramo da razvijamo našu vojnu industriju, i da vratimo pozicije sa kojih smo isključeni i onemogućeni da punimo državni budžet – rekao je Milosavljević.

Novinar Dejan Anđus, rekao je da neutralna politika mora da ostane dok se ne vidte ishodi svetskih dešavanja.

- To je najteže i najlakše. Ne postoji vladar od Tita koji je donosio tako čvrste i odlučne odluke kao što to radi predsednik Vučić. On je najupućeniji od svih nas, najobrazovaniji, najvredniji. Jednostavno prirodna selekcija – rekao je Anđus.

Kako kaže, Vučić je to sve sam izgradio, to za njega ističe nije ništa novo niti se iznenadio.

