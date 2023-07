GAJOVIĆ: Kurtijeva politika je podmukla i skrivena - Sve što radi je degutantno i bez ikakve smislene ideje

Kosovski premijer Aljbin Kurti izjavio je nedavno da kaznene mere Evropske unije prema Kosovu treba što pre da budu ukinute. Kako je naveo, Kosovo zbog ostvarenog ekonomskog i demokratskog napretka treba da dobije priznanje od EU i to ukidanjem mera.

Novinar Aleksandar Gajović kaže da je Kurtijeva politika podmukla i skrivena, te on ništa ne radi bez cilja koji je diskutabilan, i često bez ikakve smislene ideje.

- Zamislite vi Kosovo u EU. To će teško i nezamislivo ići jer se radi o državi koja nije priznata, to je čedo Amerike. Jednom rečju, to je zemlja bez identiteta i bilo čega što bi je kvalifikovalo za ulazak u EU - naveo je Gajović.

Opozicija na Kosovu jr protiv njegove politike, i to je ogledalo svega, kada bude otišao sa scene, ostaviće haos.

- On uslovljava izbore... Oni prethodni su bili farsa, i oni koji su zaseli u fotelje, to je smešno, i tragično. Mnogo je nelogičnih svari, ali na to smo već navikli, nije ništa novo - priča Gajović.

Politički analitičar Branko Radun kaže da Albanci žele da iskoriste situaciju i dobiju neke ustupke.

- Gledao sam Kurtijev intervju na BBC, gde ga je novinar saterao u ćošak, i on je nešto izmišljao oko ZSO. Onda mu je novinar rekao da ne može da izmišlja nova pravila... On je uvek tu pokušavao da sve izgleda kako on želi - rekao je Radun.

Ono što se vidi kao jasna situacija, je ta da je Stejt dipartment nezadovoljan kako se Kurti ponaša, i da je promenjen odnos zemalja.

- Kurti je marioneta koja odrađuje poslove na Kosovu, i zato sme da se ponaša kako se ponaša, jer ima leđa - zaključuje Radun.

