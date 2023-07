SRBIJO, HVALA TI! Micotakis se zahvalio srpskim vatrogascima i predsedniku Vučiću

Premijer Grčke Kirijakos Micotakis zahvalio se danas Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću na slanju pomoći u borbi sa požarima koji već danima bukte širom Grčke.

- Želim da izrazim zahvalnost Srbiji i 38 srpskih vatrogasaca koji su sa 14 vozila na terenu i pomažu nam u borbi protiv šumskih požara. Srbijo, hvala ti - napisao je Micotakis na Tviteru i označio predsednika Aleksandra Vučića.

I want to express our gratitude to Serbia and to the 38 Serbian firefighters who, along with 14 vehicles, are on the ground, helping us in the fight against forest fires. Serbia, we thank you! 🇷🇸🇬🇷 @avucic