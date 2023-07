EU POZDRAVILA UKIDANJE ZAKONA O LINIJSKOJ INFRASTRUKTURI U SRBIJI - Varhelji: Velika prekretnica!

Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Oliver Varhelji pozdravio je danas ukidanje Zakona o linijskoj infrastrukturi u Srbiji, ukazujući da je to velika prekretnica za zemlju na putu ka Evropskoj uniji.

Zakon o linijskoj infrastrukturi stavljen je van snage usvajanjem izmena Zakona o planiranju i izgradnji, koji je već stupio na snagu.

„Velika prekretnica. Usvajanjem Zakona o energetici, Srbija otvara put za razdvajanje gasa i električne energije, uz ukidanje Zakona o linearnoj infrastrukturi“, napisao je Varhelji na Tviteru.

Poručio je da je upravo ukidanje tog zakona ključno za primenu pravila Evropske unije o javnim nabavkama.

A great milestone ➡️with the adoption of the 🇷🇸Energy law, #Serbia opens the way for gas and electricity unbundling, while repealing the Linear infrastructure law.

This is key 🔑 for implementing EU 🇪🇺public procurement rules.