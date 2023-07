Vučić: Prosečna plata do kraja godine 840 evra, pad nezaposlenih za 400.000

Predsednik Srbije Aleksandar Vučićizjavio da je poslednji rat pre ukrajinskog izbio zbog Kosova i Metohije, kada je na Srbiju izvršena agresija.

- Ja se nadam da ćemo sačuvati mir. Dajemo sve od sebe. Zbog toga sam razgovarao sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom. Ne postoji ništa vrednije od mira - rekao je Vučić za TV Prva.

Predsednik kaže da su se promenili uslovi ratovanja, snaga tehnike i tehnologije...

- Kurti traži dovoljan razlog za besmislice koje izgovara istovremeno želeći da uvuče Srbiju u sukob sa NATO-om, a što mi moramo da izbegnemo. Tu nema velike filozofije - izjavio je Vučić.

Komentarišući tekst Kita Klarenberga koji su prenele "Novosti" u kom se navodi da britanski obaveštajci žele rat na Kosovu i Metohiji, Vučić kaže naše službe to analiziraju.

- Potrebno mi je vreme da reagujem na to - rekao je Vučić.

On smatra da London ne želi rat na Balkanu.

- Nema sumnje da je Ališa Kerns veoma dobro povezana sa službama Velike Britanije - rekao je Vučić.

Govoreći o Aljbinu Kurtiju koji je 21 put pomenuo predsednika Srbije u jednom intervjuu, Vučić kaže da to pokazuje da Kurti ima "ozbiljne komplekse".

Ističe da Srbija ulaži ogroman novac u vojsku.

- Naši troškovi su u milijardama evra. Svi imaju razloga da poštuju srpsku vojsku, a razloga da se plaši nema niko - rekao je on.

Predsednik kaže da je srpska vojska 12 puta iznad one od pre 10 godina.

- To nisu uporedive kategorije. Mi smo sve rezerve nafte i naftnih derivata popunili 100 posto. Imamo rezerve hrane podignute na 100 posto. Nastavljamo sa razvojnim programima kroz našu vojnu industriju. Pratimo sve što se zbiva u Ukrajini - konstatovao je on.

Podseća da smo kupili američke "hamere" na koji postavljamo "mistrale".

- Sve što danas leti u srpskom vazduhoplovstvu je "do zuba" naoružano - rekao je Vučić.

Kaže da moramo da budemo odvraćajući faktor za sve one koji bi da izvrši agresiju na Srbiju.

- Odluka Vojske Srbije je da budemo vojno-neutralni - rekao je on i istakao da imamo dobar odnos sa NATO-om, ali da je drugo pitanje politike jer NATO-om upravlja Kvinta.

Kaže da više nije igra napasti Srbiju iz vazduha, a da ni 1999. nije bilo lako napasti Srbiju kopnenim putem.

- Danas je neuporedivo, neuporedivo, neuporedivo teže napasti Srbiju iz vazduha - rekao je Vučić.

Kaže da je razgovarao sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom i da je Turska regionalna sila.

Predsednik ističe da ratne sukobe pokušava da izazove onaj koji o tome govori, a komentarišući izjavu Besnika Bisljimija o koreografiji navijača Crvene zvezde na meču protiv Fjorentine.

- To je toliko besmisleno da nemam reči. Ja ne idem na utakmice - izjavio je Vučić.

On je rekao da je poruka navijača "Kad se vojska na Kosovo vrati" poruka dela javnosti.

- Srbi misle da su Kosovo i Metohija deo teritorije Srbije i to se neće promeniti bez obzira na to šta o tome mislio Kurti. On želi da protera sve Srbe i to je njegov krajni cilj - rekao je Vučić.

Govoreći o poseti predstavnika Srspke liste Vašingtonu, Vučić kaže da je važna da oni sami vide kako je tamo.

- To je i legitimizacija njihove uloge i pozicije našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Ne mislim da taj razgovor može da bude loš - rekao je predsednik Srbije.

Kaže da je Srbija mnogo ranije morala da se bavi lobiranjem.

- Biće nam tek potrebno da ulažemo novca ne samo na lobiranje u SAD, već u drugim zemljama sveta - rekao je Vučić.

Komentarišući izjave novinara Ranka Pivljanina o pritiscima sa Zapada, Vučić kaže da postoji beskrajna servilnost dela naše javnosti prema strancima.

- Oni stvarno misle da postoji nešto što je neko njima obećao. Više od 11 godina mi drže batinu za vratom jer sam im nešto obećao, pa ne ispunjavam. Tamo mali Đokica zamišlja politički život. Živeli su u vreme kad je to tako bilo. U kafani su Vladu formirali DS i SPS, tajkuni i strani ambasador - podsetio je Vučić.

Kaže da Srbijom ne upravljaju Amerikanci već građani Srbije preko svojih predstavnika i tako će ostati dok je on predsednik.

- Sasvim sigurno da su sankcije direktoru BIA Aleksandru Vulinu poruka i za mene. I? Šta bi trebalo? Da kleknem na kolena i da molim za milost? Različiti su nam snovi. Moji snovi su nezavisna i samostalna Srbija. Istorija je ta koja će da sudi, a ne da mi sude Amerikanci ili Rusi ili Evropljani - pitao je Vučić.

Objasnio je da bi da je veče pre sankcija Vulinu dobio zahtev jednog stranog zvaničnika da najavi sankcije Rusiji kako Vulinu ne bi bile uvedene sankcije.

- Neki ljudi žive u svom balonu, u svom svetu. Političari znaju da su sve lagali, oko Jovanjice i ostalo o mom bratu i meni. Tri godine su vodili tu kampanju. Kada živite u balonu sopstvenih laži i neistina, u sopstvenom svetu prijatelja iz društvenih mreža, onda dođu do zaključka da "sigurno ima nešto". A, na kraju na Skaj aplikaciji samo Vučića nema, na kraju tamo samo Vučića hoće da ubiju. Jedna laž sustiže drugu. Neko mora da vas kriminalizuje jer ne može da izađe na kraj sa vašim rezultatima - rekao je on.

Podsetio je na laži da nije otišao u školu "Vladislav Ribnikar" da se upiše u knjigu žalosti i ističe da je to pričano da bi ga predstavili kao monstruma.

Kaže da je 11 puta više dece poslato na lečenje u inostranstvo sada nego pre 11 godina.Podseća da ga krive za superćelijsku oluju, za afričku kugu, za titulu Partizana u ABA ligi i titulu Crvene zvezde u fudbalu...

On je u emisiji pokazao podatke da je prosečna neto zarada 2012. bila 452 evra u Beogradu, a u maju je bila 931 evro.

Broj vrtića je porastao sa 276 na 731 u Beogradu, došlo je do drastičnog pada nezaposlenosti.

Kad je proslčlna plata u Srbiji u pitanju, 2010. je bila 331 evra, u maju je bila 735 evra, do 2025. biće 1024 evra, najavio je on.

Broj nezaposlenih pao je za 400.000 ljudi od 2012 godine, objasnio je on i dodao da to znači da je pao još više, jer sada u Srbiji ima manje ljudi.

- Više od pola miliona je više zaposleno nego tada - rekao je Vučić.

Kaže da se deo opozicije uljuljkuje u lažnim istraživanjima.

- Ako žele da žive u sopstvenim lažima ja nemam nikakav problem sa tim - rekao je predsednik.

Pitao je glumce da li bolje žive danas ili ranije i da li više rade sada ili su više radili ranije.

Naučno-tehnološki park nismo imali, a sada imamo četiri i gradimo peti na Torlaku.

Nijedan naučni institut nije napravljen u vreme vlasti DS, a sada imamo tri, otkrio je Vučić.

Govoreći o izjavi Zorana Lutovca iz DS da je smo imali izveštavanje o njegovim aktinvostima.

- Želite li da se ne izveštava o aktivnostima predsednika? Šta je on uradio tog dana osim što je rekao da sam "gori od superćelijske oluje"? Šta ste uradili kad ste bili na vlasti? Koju ste bolnicu izgradili? Nijedan kilometar pruge nisu izgradili - pitao je Vučić.

Govoreći o izjavi Slobodana Georgieva da su roditelji ubijene dece napravili "dil sa njim", Vučić kaže da nije iznenađen takvom izjavio Georgieva.

Predsednik kaže da je ranije razgovarao sa ukupno troje roditelja dece koja su ubijena u školi "Vladislav Ribnikar". Kaže da Georiev tako priča jer polazi od sebe i to bi on uradio.

- Poslednji put sam razgovarao sa ocem dečaka koji je naknadno preminuo. To me je teško pogodilo jer je celo Orašje navijalo za njega. Niko od nas nije bio obavešten kako se naglo pogoršalo stanje - rekao je Vučić.

Kaže da se nigde u svetu ne traži krivac u takvim slučajevima koji se ne mogu predvideti.

Ističe da "ne postoji stvar oko koje ne kukamo".

- Nekada je nastavnik bio Bog, a danas mu ne ustaju zbog "ljudskih prava". Sit sam zbog tako postavljenih "ljudskih prava". Ne pravih ljudskih prava, nego tako postavljenih. Danas ako je roditelj bisnismen misli da može da kupi koga hoće. Srećan sam što od prvog septembra skaču plate za kompletnu prosvetu - rekao je Vučić.

Kaže da ćemo graditi auto-put punog profila od Merošine do Prokuplja i Kuršumlije.

Od 1945. do 2012. godine urađeno je 596 kilometara auto-puta, rekao je Vučić. Od kraja 2012. do danas izgrađeno je 420,9 kilometara auto-puta, ističe on.

- Nikada Srbija nije ovoliko gradila. Pre kraja mog mandata imaćemo stotine kilometara više izgrađenih auto-puteva nego u periodu od 1945. do 2012. godine - rekao je Vučić.

Osuđeni Milovan Brkić - ideolog dela opozicije

On ističe da je RTS imao pet direktnih uključenja u Dnevniku u proteste.

- Svi gostuju i ovde i tamo koliko hoće i kako hoće. Da li stvarno mislite da građani Srbije ne znaju šta oni žele i šta rade? Nisu ni blizu većine. Oni gube sa 40 posto, sa 50 posto razlike. Šta im drugo ostaje nego da se bave Milovanom Brkićem? Oni su samo loši ponavljači onoga što on govori - rekao je Vučić komentarišući deo opozicije koji brani Milovana Brkića koji je pozvao na njegovo ubistvo.

Kaže da više ne zna da li opozicija želi ili ne želi izbore.

- Na izbore ćemo ići u aprilu ili maju - najavio je on.

