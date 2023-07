Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti opštini Priboj.

Vučić trenutno razgovara sa predstavnicima lokalne samouprave i investicijama u ovaj kraj.

- Video sam, ne samo za gondole i fudbalske terene, video sam da dolaze i inostrane ekipe. Priboj i banja imaju Despića, u Prijepolju moramo da uradimo više - rekao je predsednik Vučić.

- Ljudi ne razumeju da kad se gradi, da je to pitanje rasta. Kada stojiš to nije dobro. Svi tvoj posao znaju bolje od tebe, to nije nikakva novost - rekao je predsednik i dodao:

- Ja sam helikopterom došao sa Zlatibora, neverovatno koliko je lepa priroda

Novi spa centar izgradio je investitor Goran Despić, kao nastavak programa razvoja turizma u jugozapadnoj Srbiji.

- Kada završimo do Požege, a znaš koliko je teško probiti Jelicu, onda nam ostaje put do Duge Poljane, ide put do Kotromana, ide do Bele zemlje, na Zlatiboru ste dok si rekao "keks". Zlatibor i vaša sposobnost , kako god svi kritikuju, brojevi govore da je to dobro urađeno. Ljudi ne razumeju da kada se gradi, da je to pitanje rasta, kada se ne gradi, stojiš - naveo je Vučić.

- Pošto sam ga kao zmija žabu mučio, on će, pored toga što će u Priboju da gradi hotel od 5 zvezdica, ako izgradimo gondolu, on će u Prijepolju da izgradi hotel, tamo gde nemamo ništa. Zaslužio si orden višeg stepena, što ću ja dok sam predsednik i da obezbedim - rekao je predsednik.

- Samo kada bi prestali ovaj rat da vode, da pare pojeftine, krediti su skupi. Gorivo danas otišlo u nebesa, odoše i brent i kotacije u Mediteranu - kazao je predsednik, izražavajući nadu da se zbog izbora u Americi možda nešto može promeniti.

- Oni imaju dve opcije. Jedna je da napadaju Trampa kroz to da su veće patriote kroz pomoć i podršku Ukrajini, što nisam siguran da će im doneti pobedu, govorim o Demokratama. Druga je da prekinu rat i da se predstave kao ti koji su doneli mir. U tom slučaju slavio bi ih ceo svet. Mesec dana nakon prestanka rata u Ukrajini procvetao bi ceo svet.

- Znog rata, uvek moramo da se spremamo i da budemo spremni na teže stanje i krizu.

Programom posete, koja je počela u 9 sati, predviđen je u Pribojskoj banji obilazak spa centra „Terme 36,6“, potom u Hotel „Terme 36,6“ u Priboju sastanak sa predstavnicima bošnjačke zajednice.

Potom sledi poseta radionici za pletenje „Maridruna“, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.

