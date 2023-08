Vesić: Saobraćajnim povezivanjem postavljamo temelj za razvoj Srbije

Saobraćajno povezivanje je važno jer omogućava razvoj zemlje, dolazak investitora, bolji životni standard i razvoj turizma, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da je u Srbiji od 2013. godine u saobraćaj pušteno oko 421 kilometar autoputeva i brzih saobraćajnica.

Vesić je podsetio da je saobraćajno povezivanje politika koju zagovara predsednik Srbije Aleksandar Vučić i da se to moglo videti i juče, tokom posete opštini Priboj, kada su izneti planovi za razvoj tog dela naše zemlje među kojima je i izgradnja gondole dužine oko 15 kilometara, koja će spojiti ski centar “Tornik” sa Pribojskom banjom.

“To znači život za Pribojsku banju, povezivanje svih tih mesta - Priboja, Prijepolja, Nove Varoši sa Zlatiborom i njihovu zajedničku turističku ponudu. Upravo se juče pokazalo šta znači politika koju predsednik Vučić zagovara poslednjih više od deset godina, a to je saobraćajno povezivanje Srbije jer se na ovom primeru pokazuje koliko svi delovi Srbije postaju interesantniji i za turizam i za ulaganje”, rekao je Vesić za televiziju Hepi.

Podsetio je da su se tokom jučerašnje posete Priboju čuli planovi o razvoju tog dela naše zemlje i dodao da će se graditi autoput Požega-Kotroman koji vodi prema Republici Srpskoj, te da će se istovremeno krenuti i sa izgradnjom autoputa od Požege do Boljara, odnosno do granice sa Crnom Gorom.

Takođe, podsetio je na najave predsednika Vučića da će Nova Varoš biti povezana brzom saobraćajnicom preko Sjenice sa Dugom Poljanom.

“Ta saobraćajnica biće duga oko 55 kilometara i omogućiti da Priboj, Prijepolje i Nova Varoš budu vezani za autoput prema Beogradu, da ne budu zapostavljeni”, rekao je Vesić.

Naveo je da je od 2013. godine u saobraćaj pušteno ukupno skoro 421 kilometar autoputeva i brzih saobraćajnica od čega je u punom profilu 360,9 kilometara, a oko 60 u poluprofilu.

“Time smo pokazali koliko nam je važno da se svaki deo Srbije razvija i poveže”, istakao je Vesić.

Naglasio je da je saobraćajno povezivanje važno jer se izgradnjom brzih saobraćajnica i pruga, kao i rekonstrukcijom postojećih suštinski postavljaju temelj za razvoj Srbije.

“Izgradnja saobraćajnica znači više investiticija, a to znači više radnih mesta, bolje plate i da ljudi mogu da ostanu tu gde se sada nalaze i normalno žive od svog rada”, rekao je Vesić.

Zato je, kako je istakao, razvoj Srbije kroz saobraćajnu infrastrukturu bila jedna od najvažnijih odluka koju je doneo predsednik Vučić, kada je bio prvi potpredsednik vlade jer je on, dodao je ministar, prvi naš politički lider koji je razumeo značaj infrastrukture za razvoj zemlje.

Vesić je kao primer naveo da će se, kada se završi Fruškogorski koridor 2026. godine, od Novog Sada do Iriga stizati za desetak minuta, do Rume za oko 20, do Šapca za 40-ak, a do Loznice za manje od sat vremena.

“To potpuno menja način života jer teoretski rotski možete da živite u Rumi, a radite u Novom Sadu i obrnuto što je sada moguće, ali uz mnogo više poteškoća”, rekao je Vesić.

Naveo je da će krajem oktobra biti završen autoput Ruma-Šabac, a da će se onda do kraja sledeće godine raditi brza saobraćajnica od Šapca do Lozinice, te da će se raditi i odvojak za Slepčević-Badovince, što je još jedan odvojak za Republiku Srpsku.

To, dodao je, znači da ćemo na ovoj brzoj saobraćajnici imati dve veze sa Republikom Srpskom, preko Badovinaca i preko graničkog prelaza kod Zvornika tako da ćemo na taj način biti dobro saobraćajno povezani kada je u pitanju Republika Srpska.

“Ako tome dodamo da treba da bude završen autoput Sremska Rača-Kuzmin, što je prvi deo autoputa Beograd-Sarajevo, kao i autoput Požega-Kotroman koji je veza prema Višegradu, pa preko Romanije do Sarajeva, to znači da će Srbija i Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina biti povezani sa dva autoputa i dve brze saobraćajnice”, rekao je Vesić.

Komentarišući kritike povodom toga što je deonica od 5,5 kilometara na autoputu Niš-Merdare, koja je nedavno otvorena, rađena u poluprofilu, Vesić je rekao da to samo pokazuje do koje mere pojedini opozicioni političari ne žele da se u Srbiji bilo šta pozitivno promeni.

“Kada se grade autoputevi i brze saobraćajnice, gradi ih predsednik Vučić, ali ne za ovu vladu već za sve građanke i građane koji će ih koristiti decenijama u budućnosti”, rekao je Vesić.

Obrazložio je da je odluka o tome da se prvih 5,5 kilometara ovog autoputa gradi u poluprofilu doneta 2018. godine, ali da je u međuvremenu promenjena tako da će se druga, treća i četvrta deonica prvog sektora raditi u punom profilu.

“Isti ti koji nas napadaju otvarali su delove obilaznice oko Beograda u poluprofilu. Tadašnji predsednik Boris Tadić je išao na otvaranja i tada im to nije smetalo”, rekao je Vesić i dodao da je između 2007. i 2012. godine u punom profilu izgrađeno 6,1 kilometara autoputeva, a u poluprofilu 190 kilometara.

