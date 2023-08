PETKOVIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO HOVENIJERU: Znamo mi dobro gde su granice na KiM, a Srpska lista je izbor i glas srpskog naroda

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković odgovorio je američkom ambasadoru u Prištini Džefriju Hovenijeru.

"Znamo mi dobro @USAmbKosovo gde su granice na KiM, to su granice Srbije u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i Rezolucijom 1244. A Srpska lista je izbor i glas srpskog naroda koja brani nacionalne interese svog naroda na KiM, a ne stranih ambasada", naveo je Petković.

We know well @USAmbKosovo where borders in K&M are, those are borders of Serbia in accordance with the UN Charter and UN Resolution 1244. And the Serbian List is the choice and voice of Serbian people defending national interests of its people in K&M, not of foreign embassies. https://t.co/8cFCtzcVp6