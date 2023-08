Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil objavio je video na Tviteru i naveo da se slaže da je budućnost Srbije na zapadu. U videu su, između ostalog, izdvojene izjave premijerke Srbije Ane Brnabić i vlasnika Pink Media Group Željka Mitrovića.

Premijerka Brnabić je u izdvojenoj izjavi navela da je najbolje mesto, jedina opcija za održivu, prosperitetnu budućnost Srbije u okviru Evropske unije.

U izdvojenom snimku Željka Mitrovića, iz njegovog gostovanja u emisiji "Hit Tvit", navodi se da je Srbija de fakto zapadna zemlja.

- Mi to moramo da priznamo sami sebi, da je to naš put, jedina stvar koja nas brže može voditi u bolji životni standard - rekao je Mitrović.

I agree: Serbia’s future is in the west. pic.twitter.com/CVjT11zSoe