Dačić: Stradanja poput onih u Oluji trebalo bi iskoristi kako bi se izvukle pouke (VIDEO)

Stradanja poput onih u Oluji, a koja će biti obeležena u petak u Prijedoru, trebalo iskoristi kako bi se izvukle pouke, reko je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić za Pink.

Dačić je izrazio žaljenje što će sa druge strane u Kninu godišnjica biti obeležena na drugačjii način.

Ministar spoljnih poslova dodao je da to likovanje, predstavlja kontinuitet zločina nad Srbima.

Dačić je govorio i o odnosima sa Hrvatskom i podsetio da su imenovana dva državna sekretara - iz hrvatskog i srpskog MSP-a koji bi trebalo da naprave presek stanja gde se dve zemlje i dva naroda nalaze iz ugla otvorenih pitanja.

- Ambicija da ćemo prevaspitavati jedni druge, od toga nema ništa, ne treba očekivati da će oni promeniti svoje stavove, ali ni to da ćemo ih promenti mi jer je srpski narod bio žrtva genocida - rekao je Dačić.

Dačić je na pitanje vezano za razgovor predsdnika Srbije Aleksandra Vučića i specijanog izaslanika Velike Britanije za zapadni Balkan Stjuarta Piča, ministar kaže da je Pič otkazao posetu, ali da će se sve obaviti telefonom.

- Sve su to korisni razgovori - rekao je Dačić i dodao da od takvih razgovora ipak nema nekih velikih efekata, ako se ne vide rezultati na terenu.

- Važno je šta se uradi na terenu da li Kurti hoće da sluša to što mu kažu, da li oni žele da on to uradi - rekao je Dačić.

Za eskalaciju situacije na KiM smatra da predstavlja testiranje volje Srba da žive na svojim ognjištima.- Sve što se dešava je testiranje volje Srba da ostanu da žive na KiM, njihove rešenosti da pored svih pretnji, zlostavljanja, terora, ostanu na svojim ognjištima. Na drugoj strani to je i pokušaj da se naprave nepromišljeni potezi koji bi mogli da izazovu štetu našim naconalnim interesima - rekao je Dačić.