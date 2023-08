Momirović: Zaustavili smo inflaciju, u Srbiji trend snižavanja cena

Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović izjavio je danas da je u Srbiji već nekoliko meseci prisutan trend snižavanja cena i pada inflacije.

"Mislim da će on u ovom mesecu biti najvidljiviji. Mislim da će inflacija u julu biti 12,5 i očekujem da ćemo inflaciju do kraja godine svesti na do osam odsto, a da ćemo u prvoj polovini naredne godine uspeti da je dovedemo u željeni okvir, između dva i četiri odsto", rekao je Momirović za Tanjug.

On je istakao da uvek hrana najviše utiče na inflaciju, a da zemlje koje više svog dohotka troše na hranu imaju veću inflaciju.

Kako je rekao, ulje je sa 169 dinara palo na 149, šećer je za osam dinara jevtiniji, dok su junaće i svinjsko meso pojeftinili 30-40 godina.

"Nismo postigli svoj cilj, ali smo na putu. Zautavili smo inflaciju i ona sada polako ide dole. Po standardu i ekonomskom razvoju postajemo razvijena zemlja srednje Evrope, polako stižemo Mađarsku, Slovačku, Poljsku. To je preduslov da bi postali kao razvijene zemlje Zapadne Evrope", rekao je Momirović.

Dodao je da ni u jednom trenutku nije bila ugrožena snabdevenost robom u Srbiji, čime ne mogu da se pohvale ni mnoge zemlje u EU, a da je inflacija visoka već neko vreme u celoj Evropi, naročito na istoku Evrope.

"Jako je teško u uslovima kada imate rat u Ukrajini dve najveće evrpske države da iskontrolišete inflaciju do kraja. To se vidi u Srbiji, Mađarskoj i u svim zemljama istočne Evrope. Infalcija je visoka u svim zemljama istočne Evrope. Treba gledati zemlje istočne Evrope. Kod nas je malo niža nego u Mađarskoj, malo viša nego u Bugarskoj, Poljskoj, ali sudbina nam je slična", poručio je Momirović.

Kako je rekao, od 1. septembra imaćemo rast plata u zdravstvu i prosveti i to je najbolji način za borbu protiv inflacije.

"Do januara imaćemo kumulativni rast plata u tim segmentima preko 20 odsto, što je mnogo više od inflacije", zaključio je ministar.