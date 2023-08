VUČIĆEVIĆ ZA PINK: 'Oluja' je bila zajednički ZLOČINAČKI PODUHVAT tadašnje hrvatske vlasti i zapadnih centara moći

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević govoreći o zločinačkoj akciji "Oluja" i njenoj proslavi u Hrvatskoj kaže da mi nekako zaboravljamo da je to njihov državni praznik.

- Ubijanje Srba, etničko čišćenje Srba, masovni zločin nad Srbima, zapravo genocid nad Srbima je državni praznik današnje Republike Hrvatske. To je strašno, ali to je tako - naveo je Vučićević za Novo jutro TV Pink.

On je ocenio da je "Oluja" bila zajednički zločinački poduhvat tadašnje hrvatske vlasti i nekih zapadnih centara moći.

- Nemojte da se lažemo. Svi to znamo i to je tako. Trebalo je proprati u Hagu njihove biografije i proglasiti ih za nevine iako su počinili jezive i monstruozne zločine - kazao je Vučićević i upitao:

Vučićević naglašava da oni sada lažu govoreći da su mislili da su to tenkovi, te da se sa pomenute visine videlo da nisu.

- Vidi se da su to traktori, automobili... I vi to bombardujete i danas slavite - rekao je Vučičević i podsetio na jezive zločine nad civilima koji su ostali u svojim kućama.

Skrnavi se pravoslavna Crkva Vaznesenja Gospodnjeg na vrelu Cetine

Uoči 28. godišnjice hrvatske zločinačke akcije 'Oluja', tokom koje je prognano više od 250.000 Srba, a više od 3.000 ubijeno i nestalo, sa srpskih grobova odnose se nadgrobne ploče, dok se sa pravoslavnog hrama sagrađenog 1391. godine otkidaju kameni blokovi. - Crkva na vrelu Cetine je najstarija pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Hrvati su u nekom trenutku svog ustaškog ludila proglasili tu crkvu za katoličku, pokušavali su to da dokažu, a oko nje su samo pravoslavni grobovi. Kada im to niko na svetu nije hteo da prizna, oni sad, pošto ne znaju šta će, otkidaju kamene blokove sa crkve i nose na neka gradilišta. Zamislite koliko je to bolesno - kazao je Vučićević.