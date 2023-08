Đurđev: 5. avgust je za Srbe dan tuge, ali i dan nacionalnog jedinstva!

Etničko čišćenje Srba u Republici Srpskoj Krajini sprovedeno tokom zločinačke operacije tzv. Oluje 5. avgusta 1995. godine bilo je nastavak genocida počinjenog nad našim narodom na tom prostoru tokom Drugog svetskog rata. Danas se nad ostacima ostataka Srba zapadno od Dunava i Dinare vrši kulturocid, jer je cilj zvaničnog Zagreba da u nekadašnjoj avnojevskoj Hrvatskoj ne bude niti jednog Srbina pravoslavaca" - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

Osvrnuvši se na poslednjih deset godina, Đurđev je istakao da je Srbija predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem vratila osećaj nacionalnog ponosa Srbima obeležavajući dva najveća srpska stradanja 1990-ih - tzv. Oluju i NATO agresiju.

- Ove godine prvi put će Srbija i Republika Srpska obeležavati sećanje na stradale i proterane Srbe u Prijedoru, dakle na teritoriji Republike Srpske, odnosno simbolično u Krajini. Na ljutu ranu ide ljuta trava, ovih dana tugujemo, sećamo se, ali i stojimo zajedno, svi Srbi koliko nas ima, ujedinjeni u boli, ali i u nameri da nikad više nijedan Srbin ne doživi takav scenario - poručio je Đurđev.

Predsednik Srpske lige posebno je pozdravio, kako kaže, ogromne, strateške i dugoročno koncipirane napore predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne samo sačuva, već i dodatno osnaži veze Srbije i Republike Srpske na svim poljima.

- Tokom poslednjih desetak godina na svakoj manifestaciji u Srbiji u prvom redu, rame uz rame sa rukovodstvom u Beogradu, sede i politički prvaci iz Republike Srpske. To je jasna poruka da smo jedno biće, jedno telo i jedan duh. Vučić je za Srpsku uradio više od svih političara iz Srbije pre njega zajedno - od pomoći za izgradnju puteva, autoputeva, škola i bolnica, pa sve do pomoći nerazvijenim opštinama. On nikada nije zaboravio svoje korene iz Čipuljića kod Bugojna, njegov deda je ubijen od ustaške ruke samo zato što je bio Srbin i pravoslavac, njegova kuća je spaljena u proteklom ratu. Zato je sudbina Vučića sudbina Srba u malom, ali Vučići su preživeli sve i podarili srpskom narodu vođu. Baš kao i Vučići, preživeće i srpski narod u celini, uprkos svima i uprkos svemu - zaključio je Đurđev.