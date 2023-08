Samostalni poslanik Dejan Bulatović je jutros za Pink govorio o lideru stranke "Slobode i pravde" Draganu Đilasu, istakavši da je na pomolu potpuno rasulo unutar pomenute stranke. Kako otkriva, u proteklih nekoliko dana, dosta poslanika je već istupilo, i rešilo da progovori o svemu.

- Ovo je prvi put da smo se u medijima počeli baviti političarima, i tim odnosom, da vidimo kakav je ko čovek. Javlja mi se mnogo ljudi iz te stranke, dosta ljudi je napustilo stranku, jer znaju da sam ja govorio istinu. Mnogo toga će se saznati, tamo su ljudi bili sekretari, pomoćno osoblje. To su veliki ljudi, a tretirani su kao mali. Uskoro ćete čuti od tih ljudi kolika je njihova plata bila, to je bio robovlasnički odnos. Jako je važno d arazotkrijemo takvu manipulaciju, da se raspakuje priča o Draganu Đilasu - rekao je on.

Kako dodaje, kada je gostovao u jednoj emisiji, najavio je otvaranje "Pandorine kutije" što se sada upravo i dešava.

- On je tukao psa, to sam već rekao... Sada svi ti "zli duhovi" izlaze, i više nema povlačenja. Dobio sam pretnje... Rekao je svojim saradnicima, da, kada me vide, da mi lupe šamar. Evo, ja jedva čekam da ga vidim na ulici - rekao je potom Bulatović.

Bulatović kaže, da Đilas ne shvata kako jedan od njegovih glavnih ljudi, sada sve iznosi u javnost i da ga to najviše boli.

- Ja sam političar, i neću da krijem pta znam. Možda je moja greška što istog trenutka nisam izašao, ali evo, pokušao sam unutar stranke prvo da utičem... Mislio sam da smo bili ekipa koji žele da pomognu ovoj zemlji, ali nije moglo. Dešavalo se da mi je demonstrirao silu, nije mi davao da govorim, nisam želeo da ćutim. Greška je što je pogrešne ljude stavljao u prvi plan, kao na primer, Marinika Tepić. On je jako eksplozivan čovek, emotivno nedorastao, ne ume da kontroliše bes - priča Bulatović.

Bulatović dodaje da se sa Đilasom poznaje 20 godina i da je svestan da je vrlo bogat. Kako otkriva, sada, kada je počeo da brojne detalje iznosi u javnost, njemu ljudi prilaze, i dokumentovano ukazuju na malverzacije kojima se lider "Stranke slobode i pravde" bavio.

- Sve ću da sakupim, da iznesem u javnost. Nadam se da će javni tužilac da me pozove, da pričamo i oko tog psa. Imam i lično brojnu dokumentaciju - najavio je Bulatović.

Bulatović dodaje da Đilas nema "najbliže saradnike" jer upravo oni imaju svašta da kažu o njemu i njegovim radu.

- Imali smo sednicu predsedništva stranke, i Marinika je tada krenula na mog čoveka iz Novog Sada, na Sinišu Miloševa. On je tamo bio uticajan, čovek je bio sjajan lik, dobijao je podršku članova, simpatizera, i ona je tražila način da ga smeni. On je bio iskren, i smetao joj je. Došli smo do sednice, gde je ona iznosila laži, da nema završen Poljoprivredni fakultet. Sve sam njene izjave demantovao, pokazao diplome. Ona je posle tražila od Dragana da ga smeni... Predsedništvo je ćutalo, nisu joj dali podršku, i to je bila moja pobeda. Dragan je tada presekao, a to je bio početak kraja - rekao je Bulatović.

Bulatović se potom osvrnuo na sve članove stranke, dodajući da ima onih časnih, ali i ljudi koji su zli, međutim, kako navodi, uskoro će doći do potpunog debakla kada je u pitanju "Stranka slobode i pravde".

- Ja odustati od istine neću! - zaključio je Bulatović.

Kako je naveo, Dragan Đilas se nalazi u kriminalnim vodama, te da ga ne bi čudilo da mu se jednog dana na vratima pojave ljudi sa fantomkama koji žele da ga pretuku.

On dodaje da se toga ne boji, i da će nastaviti da u javnost iznosi istinu, posebno tokom kampanje za izbore.

