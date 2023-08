'SANJAM DA SAČUVAMO NAROD OD RATA...' Vučić o nemačkoj propagandi i optužbama Keslera

Predsednik Srbije, Alksandar Vučić, boravi u dvodnevnoj poseti Republici Srpskoj. Tokom obraćanja novinaraima u Srpcu, gdje je obišao novoizgrašeni vrtić, prokomentarisao je i propagandu nemačkih medija i optužbe Martina Keslera.

- U savremenom svetu očigledno svako ima pravo da kaže šta mu je volja. Kada govorite o ruskoj propagandnoj mašineriji - super, siguran sam da postoji. A šta je ovo nego nemačka propagandna mašinerija? Što lažete da mi je san stvaranje velikog srpskog sveta, velike Srbije? Pošto ne možete da dobijete moju takvu izjavu, ili da ponovite gde sam to rekao, ili da pokažete kroz dela da sam to učinio, onda analizirate moje snove i lupate gluposti. I sa tom nemačkom propagandom, šta ćemo onda? Što izmišljate? Hoćete da vam kažem šta sanjam u političkom smislu? Sanjam da budemo upamćeni po tome što smo uspeli da sačuvamo narod od rata, a da ne bacimo pod noge nijedan od vitalnih i nacionalnih interesa. Da ne budem neko ko će da im se dodvorava a priori kao što su svi, ili većina to činili u prošlosti. Sanjam da izgradim Srbiju, da bpomognemo svima u regionu i da nama pomognu svi iz regiona. Sanjam da imamo veće plate i penzije, pomosan sam na to što smo postigli - da imamo više puteva, pruga, škola. Ali dokle smo došli sa njihovom propagandom zapadnom mašinerijom, jasno vam je kada su počeli da analiziraju moje snove. Nisam znao da je to moguće, ali evo sada sam shvatio da i novinari mogu da analiziraju moje snove. ,Možete da verujete do kakve granice je to došlo. Uzgred, predsednika. Putina nisam ni čuo ni video godinu i dva meseca. A znam da njihovi državnici jesu i to u više navrata. Ali "što je dozvoljeno Jupiteru, ili bogu, nije dozvoljeno volu". Lepo je što nas smatraju volovima, ali mi računamo da smo taj stadijum bar malo prevazišli i nećemo da im kažemo hvala kada nas nazivaju volovima. Neka oni nastave da lažu, samo nemoj da neke druge nazivaju propagandistima, najbolje sebe. A kada pogledate koje lice stoji iza toga - to je Tomas Brej, proičitajte šta je ranije pisao pa će vam biti jasno, dobro je što nije napisao da sam lično bombardovao Kijev, o kakvom je čoveku reč. Kako je krenulo - kad god vide stativ od kamere oni vide pušku. I uvek ih baš briga i nastaviće da lažu. Baš ih briga za istinu. Ali ja imam za ove naše iz regiona - a što se trudite tamo gde nemate neprijatelje da pravite neprijatelje? Ili su vam to ovi veliki propagandisti sa zapada naredili da to tako mora? Što se nas tiče u nama neprijatelje imati nećete, ali takođe nećete da imate one koji će da pomažu u uništavanju Republike Srpske i u borbi protiv srpskog naroda, ma gde srpski narod da živi - poručio je Vučić nakon pitanja novinara o optužbama Martina Keslera da "sanja da bude Putin".

