DODIK: Dok su se drugi predsednici Srbije samo grlili sa mnom, sva pomoć je došla tek u Vučićevo vreme!

Milorad Dodik nije mogao da sakrije zadovoljstvo zbog Vučićevog odnosa prema Republici Srpskoj i pomoći koju joj pruža.

- Ja sam svedok svih predsednika Srbije od Miloševića do danas, sa svima sam imao neku priču, grljenje, ljubljenje, priču o lepoti i svemu ostalom, ali sva konkretna je locirana za ovo vreme, i mi to moramo da poštujemo i svi u Republici Srpskoj moraju to da znaju! - piše na tviter nalogu Detektor laži.

