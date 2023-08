DONALD TRAMP STIGAO U VAŠINGTON Oglasio se pre odlaska na sud: Uhapsiće me, to je velika čast

Bivši američki predsednik Donald Tramp stigao je u Vašington gde će zvanično biti optužen na sudskom ročištu danas oko 22 sata po našem vremenu za zaveru u svrhu poništenja svog poraza na izborima 2020. godine.

Uoči procesa bivši republikanski predsednik prozvao je slučaj dokazom „korupcije, skandala i neuspeha“ predsedništva Džo Bajdena. Radi saslušanja je u Vašingtonu pojačano obezbeđenje, piše BBC. Protiv Trampa se već vode dva procesa, ali on se i dalje priprema za predsedničke izbore koji će se održati iduće godine. Optužnica u četvrtak smatra se najozbiljnijom.

"Treba mi još jedna optužnica da osiguram pobedu na izborima"

- Treba mi još jedna optužnica da osiguram pobedu na izborima - napisao je Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži "Social Truth" neposredno pre nego što je napustio svoj dom u Nju Džersiju i krenuo prema Vašingtonu.

BREAKING: Former Pres. Trump departs from Bedminster, New Jersey, ahead of his appearance in a Washington, D.C. court to be arraigned on charges related to efforts to overturn the 2020 election. https://t.co/vcPrSXRfpB pic.twitter.com/CeUUPxgViY