PALMA: Srbija više nikada neće dozvoliti ni POVETARAC, a kamoli OLUJU

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da državno rukovodstvo Republike Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem i Vladom Srbije nikada više neće dozvoliti ni povetarac, a kamoli Oluju.

- Za razliku od Srbije, hrvatsko rukovodstvo stalno podgreva Oluju i kopa nezarasle rane i Republika Hrvatska je jedina država u Evropi koja je nastala na etničkom čišćenju i genocidu, a da za to nije kažnjena, već naprotiv, nagrađena. A za to je najodgovorniji Haški tribunal, odnosno oni koji njime komanduju - rekao je Marković i dodao:

- Onaj ko danas na sve načine pokušava da sprovede novo etničko čišćenje i genocid nad Srbima je Aljbin Kurti, čiji je cilj isti kao što je bio i cilj države Hrvatske, a to je stvoriti sopstvenu državu bez Srba po ustaškoj formuli, koja glasi “trećinu pobiti, trećinu proterati, a trećinu asimilovati”. Ono što radi Kurti je pokušaj da protera ili uhapsi što je moguće više Srba i to bez ijednog dokaza, ali ja sumnjam da Aljbin Kurti za to što radi ima podršku nekoliko zemalja sa zapada, pre svega onih koji su izvršili agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine.

Marković kaže da Kurti čak i zabranjuje da se na Kosovu i Metohiju pošalju lekovi, da roba dođe do prodavnica, a to je čak video i albanski premijer Edi Rama, koji je zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Severne Makedonije formirao “Otvoreni Balkan”, a koji znači slobodan protok ljudi, roba i kapitala.

- Centralno pitanje za Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države je kada će biti realizovan Briselski sporazum i šta te velike sile rade po tom pitanju. Jedinstvena Srbija se zalaže za ulazak Srbije u Evropsku uniju, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i Vlada Srbije, ali ta ista Evropska unija treba da realizuje sporazum koji je i sama potpisala, a koji se zove Briselski ili da kazni onog ko ga ne sprovodi - rekao je Marković i dodao:

- Nekima danas smeta što se 28- godišnjica “Oluje” obeležava u Republici Srpskoj. Republika Srpska je autonomna i Republika Srpska je entitet unutar Bosne i Hercegovine po Dejtonskom sporazumu i Republika Srpska ima pravo da obeležava godišnjice stradanja srpskog naroda, kao što imaju oba entiteta i sva tri naroda u Bosni i Hercegovini.

- Moja poruka svim narodima na prostoru bivše Jugoslavije je da se svi zajedno borimo za bolju budućnost, a ne za bolju prošlost, jer je prošlost takva kakva jeste i nepromenjiva je. Da narodi na prostoru bivše Jugoslavije i Srbi i Hrvati i Bošnjaci i Albanci i svi ostali i na vaspitavaju decu da mrze druge narode, već da vidimo kako da sarađujemo - poručio je Dragan Marković Palma.