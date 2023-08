Navršava se 28 godina od početka hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja", odnosno napada na Srbe u Krajini. Prema podacima dokumentacionog centra "Veritas", tokom akcije hrvatskih snaga poginulo je i nestalo 1.960 Srba, a proterano najmanje 220.000 stanovnika nekadašnje Republike Srpske Krajine.

U Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" avgusta 1995. koja je započela ujutro 4. avgusta, masivnom vojnom akcijom oružanih snaga Hrvatske izvršena je agresija na prostor Republike Srpske Krajine, odnosno sever Dalmacije, Liku, Kordun i Baniju.

Među stradalima, prema podacima Veritasa, 65 odsto su civili, među kojima približno tri četvrtine stariji od 60 godina. Takođe, 29 odsto ubijenih su ženske osobe, ogromnom većom starice.

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da hrvatska vodi jasnu politiku sa porukom da "Srbi nisu dobrodošli".

- Proterano je 250.000 Srba, 2.000 Srba je ubijeno, ili se vodi kao nestalo. Kuće su paljene, pljačkane, uništene... Posledice su tragične. Sistem Franje Tuđmana je i danas nastavljena, ko god da je na čeli države. Prošlo je 28 godina, a mali broj Srba se vratio. Hrvatska i danas vodi takvu politiku da Srbi nisu poželjni tamo - dodao je Linta.

Linta dodaje da ovaj zločin nikada ne sme da se zaboravi, niti da se oprosti etničko čišćenje.

- Kako je moguće da smo Paspalj, Bosnić i ja bili agresori, kad smo izgubili svoje? Uzrok je nasilna, oružana secesija od strane režima Tuđmana. Govorimo istinu. Pripadnici naše vojske su se za razliku od njih borili časno, a oni su ti, koji su sve izazvali - dodao je Linta.

Linta navodi da je važno to, i da država nastavi da se bori za našu istinu, da podignemo memorijalni centar za žrtve.

Geopolitički analitičar Milutin Ilić istakao je da se u tim trenucima nalazio na dužnosti u vojnim izviđačkim organima.

- Ne znam da li je general Lončar živ, on je kompetetntniji... Ja sam bio u slavonsko-baranjskom korpusu, radili smo izviđački deo, radili analitiku, prikupljali informacije - rekao je iIlić.

Kako navodi, bio je mlad i revoltiran jer vojska nije na vreme ulazila da brani svoje.

- Greška je tada bila, jer je odložen sukob sa NATO. Mi smo mogli sačuvati teritoriju, razgovarati o svemu. U to vreme smo pripremali ofanzivna dejstva, pristupilo se nečemu... Onda smo se stavili u stanje kada je izvršen egzodus. Stavili smo se u aktivnu odbranu, i onda se cela njihova vojska uputila ka Slavoniji, i došlo je do Sporazuma. Dosta toga je bilo odvraćajućeg, da se ne napadne plitak pojas - rekao je Ilić.

Bivši predsednik skupštine Republike Srpske krajine Mile Paspalj kaže da je prvog dana "Oluje" na Baniji pružen veliki otpor.

- Došlo je do debakla hrvatske vojske kod Petrinje. Odjednom, kolona je ponovo krenula tada u izbegništvo. Tu su ljudi dolazili sa strane Svonja, Plitvica. Nije više bilo moguće zadržati narod. Tu nije bilo proboja u prvom danu, a sve je ukazivalo da smo mogli pružiti otpor, međutim, zbog spoljnog faktora se sve to urušilo - rekao je on.

Kako je precizirao, tu je bilo 80.000 obučenih hrvatskih vojnika pod upravom Amerike, 120.000 domobrana i oko 20.000 do 30.000 policajaca. Taj broj je, kaže, udario na srpsku nejač, dok smo mi imali oko 37.000 vojnika.

Predsednik udruženja krajišnika Srbije Mile Bosnić navodi da je u pitanju jedinstven slučaj, da je jedan vojnik išao na stanovnika. Kako navodi, ključni problem je nastao na prostoru Knina.

- Ustaške snage su tu došle sa leđa, tu je potom došlo do rasula i raspada fronta. Prošli su lički prednji deo, koji je išao sa naših strana, i tu nastaje problem - dodao je Bosnić.

