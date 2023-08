LAJČAK: Danas počinje smanjenje broja tzv. kosovske policije na severu KiM!

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, pozdravio je danas odluku o smanjenju za 25 odsto broja pripadnika tzv. kosovske policije, odluka koja je doneta na sastanku tzv. kosovske policije, Euleksa i Kfora.

- Ovo je važan korak prema deeskalaciji tenzije na severu Kosova. U smislu ovog zajedničkog zaključka, od sutra počinje smanjenje broja pripadnika kosovske policije za 25 odsto u i oko opštinskih objekata na severu - napisao je na društvenoj mreži X.

I welcome today’s first joint security assessment between Kosovo Police, @EULEXKosovo and @NATO_KFOR as agreed in Bratislava. This is an important step towards full de-escalation of the tensions in the north of Kosovo.