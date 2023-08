Dačić: Srbija će sve učiniti za mir, ne prihvatamo trikove prištinske vlasti

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da će Srbija učiniti sve za mir na Kosovu i Metohiji, ali da ne prihvata trikove prištinske vlasti kao što je povlačenje 25 odsto policije iz opštinskih zgrada na severu.

Dačić je sinoć naveo za Tanjug da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti poslao policiju na sever KiM iako nije imao dozvolu Kfora niti saglasnost srpskih opština, a da se očekuje da Srbija bude zadovoljna što će povući 25 odsto policije iz opštinskih zgrada na severu, iako nije imao pravo da ih pošalje tamo.

"Kurti nema pravo na to što je uradio. To je suprotno međunarodnim dogovorima, on je poslao policiju na sever Kosova iako nije imao dozvolu Kfora niti saglasnost srpskih opština. Sada mi treba da budemo zadovoljni što će on povući 25 odsto i sada su svi u međunarodnoj zajednici srećni što je eto počela deeskalacija. I oni koji pritom kažu da to nema veze sa deeskalacijom, sada pozdravljaju taj akt. Mislim da je to ismevanje cele međunarodne zajednice i pokazatelj koliko oni uopšte nemaju ozbiljnu nameru da utiču na Kurtija", rekao je Dačić.

Istakao je da treba da se oda priznanje Srbima koji žive na KiM koji stoički podnose teror koji se nad njima vrši, navodeći da prištinske vlasti najviše boli miran otpor srpskog naroda i njihovo jedinstvo.

Dačić je rekao i da prištinske vlasti boli to što je samo 13 Srba izašlo na izbore na severu KiM i da je zato važno da se nastavi borba i jedinstvo.

"Mi nastavljamo našu politiku. Ne priznajemo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, jesmo za mir, sve ćemo da učinimo za mir, ali ne privatamo trikove i zamazivanje očiju kao što je delimično povlačenje od 25 odsto, oni svi treba da se povuku odmah", rekao je Dačić.

Govoreći o sankcijama koje su SAD uvele državnom vrhu Republike Srpske, Dačić je naveo da Srbija osuđuje politiku sankcija, naročito kada je reč o sankcijama koje uvode pojedine države.

"Podsetiću da su i druge zemlje imale i imaju spiskove ljudi koje se nalaze pod njihovim sankcijama. Mi mislimo da je to jedan pogrešan pristup i da je to apsolutno neprihvatljivo. Ako već sada govorimo o Republici Srpskoj, ona je nastala Dejtonskim sporazumom, ona je po njemu deo BiH. Kada Bećirović kaže da je Dejtonski sporazum, jedan ekces koji je naneo štetu muslimanima onda to nije kršenje sporazuma ili kada Kurti radi ovo što radi on se ne nalazi na listi za sankcije", rekao je Dačić.

Dodao je da Dejtonski sporazum mora da se poštuje onako kako je napisan, podsećajući da je nastao jer je u BiH izbio rat i jer tri naroda nisu mogla da se usaglase o svojoj budućnosti.

"Mi nemamo nikakve ambicije niti želje da destabilizujemo BiH, ali zašto Srbi ne bi imali prava da obeležavaju godišnjice pogroma nad Srbima. Ko kaže da mi nemamo to pravo?", upitao je Dačić.