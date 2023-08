PREDSEDNIK SRBIJE IZRAZIO SAUČEŠĆE SLOVENIJI: Spremni smo da uputimo svu pomoć koja je potrebna!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće porodicama žrtava, državljanima Slovenije i predsednici Slovenije Nataši Pirc Musar zbog tragičnih gubitaka u poplavama koje su zahvatile Sloveniju posle jakih oluja.

- Dok gledamo užasne slike iz Slovenije, Srbija, kao prijateljska zemlja, spremna je da obezbedi svu pomoć koja vam je potrebna - poručio je Vučić.

Poplave u Sloveniji odnele su četiri života, a pričinjena šteta procenjena je na pola milijarde evra.



I extend my condolences to the families of the victims, the citizens of 🇸🇮, and @nmusar for the tragic loss of life in the floods that hit your country.

As we watch the horrifying images from 🇸🇮, Serbia, a friendly nation, is ready to provide you with all the assistance you need.