TERZIĆ: Za razliku od Dverjana koji svoju politiku menjaju, Vučić se iz sve snage bori da ispravi njihove pogubne političke greške

Član predsedništva SNS-a Miloš Terzić odgovorio je Ivanu Kostiću iz Dveri i rekao da je za razliku od Dverjana koji svoju politiku menjaju, Aleksandar Vučić se iz sve snage bori da ispravi njihove pogubne političke greške i da na sednici SB UN ukaže na probleme sa kojima se suočava srpski narod na KiM.

- Za razliku od Dverjana koji svoju politiku menjaju kako vetar duva i koji nikada nisu propustili priliku da prave trule političke kompromise sa onima koji su nam najviše štete naneli po pitanju Kosova i Metohije, i koji su izmestili pregovore iz sistema UN u sistem EU, Aleksandar Vučić se iz sve snage bori da ispravi njihove pogubne političke greške i da na sednici SB UN ukaže na probleme sa kojima se suočava srpski narod na KiM - istakao je Terzić.

- Ono što Aleksandar Vučić obeća građanima Srbije to uvek i ispuni i tako će biti i sada i upravo je on zaslužan za to što se držimo Rezolucije 1244 i što ne odustajemo od odbrane naših nacionalnih vrednosti na KiM. Zahvaljujući veštom diplomatskom umeću uspeli smo da utičemo na to da 28 država povuče odluku o priznanju lažne države i da sprečimo prijem tzv. Kosova u međunarodne organizacije koje se nalaze u sistemu UN uključujući i UNESKO i INTERPOL - rekao je Terzić i dodao:

- Izbegava Kostić, udarajući na sopstvenu državu da prizna ono u šta su svi upućeni, a to je da srpski narod na KiM nikada nije imao veću institucionalnu i materijalnu podršku Beograda kao što je to danas. Te podrške naravno nije bilo do 2012. godine jer se novac iz budžeta i iz Kolubare odvajao za političke aktivnosti Dveri, a ne za Srbe na KiM. Otud dolazi i manipulacija Kostića koji misli da Srbi na KiM pate od političke amnezije i da se ne sećaju koliko su štete naneli našem narodu u tom periodu kroz saradnju sa predstavnicima bivšeg lopovskog režima.

Prema njegovim rečima, u maniru onih koji Srbiji ne žele dobro, Kostić se pridružuje hibridnom ratu protiv Srbije, dok pritom ne pominje one koji maltretiraju i hapse Srbe, grade nelegalne baze na zemlji srpskih domaćina i kriminalizuju one koji se suprotstavljaju velikoalbanskom teroru Aljbina Kurtija.

- Srpsko rukovodstvo na čelu sa Aleksandrom Vučićem nikada neće odustati od borbe za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i diplomatske borbe za prava našeg naroda u međunarodnoj areni i zato preporuka Kostiću da se ne pridružuje hibridnim udarima dela kolektivnog Zapada na Vučića ne bi li se oslabila pozicija Srbije po pitanju KiM - zaključio je Terzić.