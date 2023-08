PALMA: Nismo za vanredne republičke izbore. Kurti ima prećutnu podršku dela EU

Jedinstvena Srbija i koalicija SPS–Jedinstvena Srbija nisu za vanredne republičke izbore, zato što kada se raspišu vanredni parlamentarni izbori cela godina je izgubljena. Mi smo za izbore uvek spremni i da izađemo pred građane sa delima, ali mislim da izbori treba da budu redovni, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

Marković, gostujući na TV Hepi rekao je da je siguran da to što radi Aljbin Kurti, ne radi sam i da ima prećutnu saglasnost nekih zemalja članica Evropske unije.

- Kako drugačije da objasnite to što Kurti ne dozvoljava da na Kosovo i Metohiji uđu lekovi i životne namirnice i to traje danima i mesecima. Iz Evropske unije onda stigne saopštenje “mi to osuđujemo”. To vam je kao kada jedan udara drugoga i vi kažete “ajde udari ga još jednom”. Evropska unija i cela međunarodna zajednica treba da sprovedu sporazume čiji tekst su sami sastavljali, kao što su Kumanovski sporazum, Rezolicija 1244 i Briselski sporazum - rekao je Marković.

NEMA VIŠE IDEOLOGIJE KAO NEKADA, IDEOLOGIJA JE DANAS DA BRINETE O SVAKOM GRAĐANINU KAO ŠTO RADI AKTUELNA VLAST

- Pojedini opozicionari žele da budu političari opšte prakse, postoje lekari opšte prakse, a ti opozicioni političari u parlamentu, od kojih je jedan i predsednik stranke, stalno u Skupštini Srbije čitaju napisane govore. Rekao sam mom zameniku Životi Starčeviću da sledeći put kada vidi uzme papir sa tekstom sa njihovog stola da vidim šta će da pričaju. Za par sati nakon pročitanog govora, oni ne znaju ni šta su pričali. Od opozicionih partija u parlamentu samo dve nisu bile na vlasti - rekao je marković i dodao:

- Jedna koja je bila na vlasti stavila je prefiks ispred imena i ja im kažem “vi ste sada Hadži”. I menjaju ideologiju kao Romi konje. Međutim danas više ne postoji ideologija kao nekada. Danas je ideologija da brinete o svakom čoveku, da Srbija ide napred, da se povećavaju plate i penzije, da Srbija sarađuje sa celim svetom i da se smanjuje pritisak po pitanju Kosova i Metohije. Upravo to radi aktuelna vlast i zato Jedinstvena Srbija podržava i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića i Vladu Republike Srbije.

NE ČINE ČOVEKA NI AUTOMOBIL NI NAMEŠTAJ, NEGO DELA

Marković je rekao da u Skupštini grada Jagodine štede i da tako dolaze do para koje vraćaju iz budžeta građanima, odnosno onima koji pune budžet, kroz socijalna davanja, pomoći porodicama sa više dece, slanjem dece na more itd.

- Članovi gradskog veća Jagodine ne primaju platu, odbornici ne primaju dnevnice, ja koristim svoj automobil, svoje gorivo, svog vozača, svoj mobilni telefon, nema roming računa, nema kafanskih računa, zadnjih 20 godina nismo u Skupštini grada Jaogodina kupili nijedan automobil, nameštaj u mom kabinetu je star 25 godina. Ne čine čoveka ni automobil ni nameštaj, nego dela. Grad Jagodina je postao turistički centar, sportski centar, školski centar, industrijski centar, sva sela su asfaltirana i uređena, grad je od varošice postao grad sa oko pola miliona domaćih i stranih turista godišnje. Mora da se znaju prioriteti. Nisu prioritet ni automobil ni nameštaj, nego da uložite novac u nešto što će da vam zaradi pare - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma.

Autor: