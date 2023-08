PROJEKTI VREDNI 12 MILIJARDI EVRA! Vučić: Pred Srbijom je veliki posao! Izgledaće potpuno drugačije i sve mora da bude gotovo do kraja 2026. godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić obratili su se danas javnosti iz Palate Srbija odake su predstavili plan za rekonstrukciju i razvoj Srbiji u narednom periodu, a pre početka EXPO 2027.

Premijerka je na početku obtraćanja govorio o sanaciji štete od poplava.

Brnabić je ukazala da je usled poplava vanrednu situaciju je proglasilo 63 lokalne samouprave.

Isplaćeno je 24 miliona dinara za saniranje posledica poplava

- U julu je olujno nevreme pogodilo opet Srbiju i proglašeno je 13 vanrednih situacija. Do sada smo isplatili 24.200.000 za obnovu stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u maju i junu - rekla je Brnabić.

Istakla je da će domaćinstva i škole biti apsolutni prioriteti.

- Još imamo 308 zapisnika koja su trenutno na verifikaciji pa očekujemo dodatne isplate stanovništvu. 21 lokalna samouprava još nije dostavila dokumenta na verifikaciju. Vrtiće u Ćupriji i Aranđelovcu moramo u potpunosti popraviti - istakla je Brnabić.

Premijerka Srbije je najavila ubrzane pripreme za Expo 2027.

- Što se tiče fokusa za ono što je i meni posebno važno, a to je sektor informacionih tehnologija. Krenuli smo ubrzano da se sprememo za Expo. Imamo 5 fokusa - navela je Brnabić

Kako je navela, to je autonomna vožnja, tj. vozila bez vozača.

- Izdali smo prvu dozvolu pre mesec dana i među prvih 5 smo zemalja koje su to uradile. Planiramo da do Expa sva vozila budu električna vozila bez vozača, u okviru samog Expa - istakla je Brnabić i dodala:

Drugi fokus je Bio 4 kampus. Treći fokus su naučno-tehnološki parkovi, nastavljamo sa izgradnjom, fokus je na Niš, Čačak i Kruševac. Četvrti fokus, nastavljamo da ulažemo u Kragujevac. Peti fokus razvoj veštačke inteligencije.

Vučić je rekao da uprkos problemima, inflacija konačno pada.

- Imaju pristojne predikcije i stope rasta i počela je inflacija da pada. Sa 13,7 na 12,5. Mi ćemo osim plata i penzija koje ćemo uspeti da obezbedimo, opredelili smo mnogo projekata za škole, vrtiće, bolnice, auto-puteve. Srbija je zemlja koja svakako najviše gradi i planira. Danas smo se pojavili pred vama zato što je sada reč o gotovo izmenjenom planu, mi od danas sve merimo do 2027. godine - naglasio je Vučić.

Predstaviću vam nešto što su neverovatni planovi, u izvršenje tih planova moramo da krenemo koliko sutra. Trebaće nam mnogo dobrovoljaca, da cela Srbija radi za to. Beograd nećete moći da prepoznate, biće jedan od najlepših gradova na svetu, ne samo u Evropi.

Istakao je da nije zaustavljen ni jedan projekat putne infrastrukture.

- U ovom trenutku nismo zaustavili nijedan projekat koji se tiče putne ili železničke infrastrukture. Povodom Ekspa želim da vam kažem da ćemo u svih 28 gradova uradićemo 100 plus fasada po gradu. To nije samo rekonstrukcija, već će promeniti izgled, dobiće osvetljenje - naglasio je Vučić.

Predsednik je istakao da je veliki posao pred Srbijom da bi se predstavila u najlepšem svetlu.

- Ovo će značiti ogroman skok za ekonomiju naše zemlje i doprineti rastu - naglasio je Vučić.

Predsednik je pokazao kako izgleda projekat koji treba da se završi do 2027. godine, godine kada će biti održan Ekspo u Srbiji. Predsednik je pokazao mapu kako će izgledati deo gde će se nalaziti paviljoni za Ekspo 2027.

- Nacionalni fudbalski stadion mora da bude gotov do jeseni 2026. - rekao je predsednik Vučić i dodao da se početak izradnje očekuje u junu 2025. godine.

Predsednik je pokazao četiri ugovora koja mora da se urade:

Prvi ugovor je linijska infrastruktura, dva je ugovor za radove i iskop terena. Ugovor za Nacionalni stadion nisu još potpisani. U toku su pregovori. Posebno ćemo za srpski paviljon da raspisujemo i pozvaćemo sve srpske arhitekte da napravimo prezentaciju naše zemlje. Kada govorimo o putnoj infrastrukturi ona podrazumeva 8 kilometara gladskih bulevara, petlju, planirani gasovod - toplovod i hladnovod.

On je istakao da je od presudnog značaja Prokop stanica.

Javna preduzeća koja će imati obaveze u okviru projekta EXPO 2027 - EPS, Elektro mreže, Beogradske termoelektrane, Direkcija za zemljište, Srbija gas i Železnice Srbije. Od presudnog značaja je šta će ostati posle EXPO 2027, otvoriće se 20. oktobra stanica Prokop, nova velelepna železnička stanica, i gradimo 18 km pruge i prvi put dolazimo do Aerodroma, sa njega ćete do prokopa moći da idete vozom. Od aerodroma ćete moći da idete do Prokopa vozom za 15 do 20 minuta. Pruga će biti izgrađena u 2026. godini, a vozovi će ići 120 kilometara na sat

Predsednik je i pokazao kako će izgledati lokacija kod starog sajma.

- Tu ćemo napraviti i onaj veliki točak i to će značajno promeniti izgled grada. Ponudićemo građanima da nam pomognu i kažu šta oni žele sa halom 1 da uradimo - rekao je Vučić.

Predsednik je pokazao i kako će izgledati i rekonstruisani železnički most, kao i vodotoranj, zgrada Pošte.

On je najavio da će u Beogradu biti za potrebe Expo biti izgrađen i rečni taksi.

- Kod muzeja Savremene umetnosti, prvi put ćemo izgraditi Prirodnjački muzej. To treba da zasluži aplauz celokupne javnosti. Napravićemo muzejsku četvrt ili ćetvrt kulture. U blizini ćemo graditi i Filharmoniju. U zemunskom delu gradićemo veliki akvarijum. Od Lebana preko Niša do Kostolca, ulagaćemo u puteve rimskih imperatora, što mislimo da može da privuče mnogo pažnje svetske i evropske javnosti - rekao je Vučić.

Najavio je da ovih dana kreće izgradnja brze pruge na delu od Niša do Brestovca.

- Uskoro treba da potpišemo i ugovor za izgradnju autoputa od Bačkog brega do Kikinde. Bilo planirano da se uradi auto-put do Nakova, ali da će biti urađen do Srpske Crnje, graničnog prelaza sa Rumunijom. Biće izgrađen i auto-put od Beograda do Zrenjanina. Brzo će biti završena i brza pruga od Novog Sada do Subotice, a kada Mađari budu završili svoj deo, moći da se stigne od Beograda do Budimpešte za samo dva sata i 40 minuta, a od Novog Sada do Budimpešte za dva sata i neki minut preko. Idemo i u izgradnju brze pruge prema Nišu i dalje, što je veoma važno za razvoj Niša i ovih dana, kreće i gradnja deonice Niš - Bredstovac od 23 kilometra, ali radićemo i prugu od Niša do Dimitrovgrada sa obilaznicom oko Niša", rekao je predsednik. Naveo je da će se graditi i obilaznica oko Kragujevca i dodao da će država pomoći da se završi izgradnja Gradske tržnice u tom gradu.

Ovo će vredeti oko 12 milijardi evra, ali ne možemo precizno da navedemo.

- Za nas je najvažnija stopa rasta, ali za to neophodno da budemo ujedinjeni - istakao je predsednik Srbije.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da Nemačka beleži pad, ali je toliko jaka da će ostati u 10 najrazvijenih zemalja sveta.

- Uz sve probleme koje imaju, imaju najsnažniju industriju, zato su i pogođeni visokim cenama energenata. Za nas je dobro da Nemačka bude industrijski snažna zbog saradnje sa ovdašnjim kompanijama - rekao je predsednik Srbije.

On je rekao i da je video da je 56 parlamentaraca potpisalo pismo u kojem je napadnut, da je kriv što pomaže ljudima u Republici Srpskoj, sve kao lutkar povlačim poteze, na povocu držim razne političare, isto tako Bog zna šta radim sa Srbima u Crnoj Gori, na KiM pravim probleme pošto ne priznajem nezavisnost.

- To pismo je suštinski protiv Srbije, oni kažu da je u Srbiji dobar onaj koji bi priznao nezavisnost Kosova, a ja sam krvi zato što ne priznajem nezavisnost Kosova i time izazivam probleme. To je moja krivica. ponosan sam na tu krivicu. Takođe sam ponosan kada vidim da tu nema nekih imena. Što se tiče Ukrajine ona nam je prijateljska zelja. Mislim da je Zelenski mnogo mudriji i pametniji od Moreškl. Jer zamislite da Ukrajina prizna nezavisnost Kosova, u jendom danu bi izgubila sve. Da li postoje na sve Evoropske zemlje. Postoje pritisci na nas. Oni žele da tio uzavrše što je moguće pre. Dobro im je išlo do 2012, malo lošije posle toga jer imaju više nepriznanja nego priznanja - istakao je Vučić.

Vučić je na novinarsko pitanje kada će biti izbora u Beogradu koje traži opozicija, rekao da mu niko nije tražio beogradske izbore.

- Niko nije tražio beogradske izbore, nudio sam ih 50 puta, a da li će biti samo beogradski to ćemo da vidimo, to nije fontana želja i za to nisu potrebne nikakve demonstracije - naveo je Vučić.

Upitan o mogućim ostavkama u Bačkoj Palanci, posle smrti penzionera i deteta jer su strujni kablovi visili više od dve nedelje posle nevremena, Vučić je rekao "Da, sagledaćemo sve zahteve građana, ali ne onih profesionalnih demonstranata".

Predsednik je govoreći o bolovanjima rekao da će granica sa 15 biti povećana na 30 dana.

- Uzeli smo u obzir kritike građana i bolovanje će kod opšte prakse bez komisije moći da se otvori na najviše 30 dana - rekao je Vučić.

Autor: